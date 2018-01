El Barça se agarra a un clavo ardiendo ante el Brose

El Barcelona volvió al buen camino, al de la victoria al menos (81-66), en su duelo ante el Brose Bamberg alemán después de otra de las muchas y largas excursiones en las que se ha extraviado a lo largo de la temporada. Sus últimas derrotas ante el Panathinaikos y el Valencia le sitúan en una situación desesperada, en la obligación de ganarlo todo o casi todo para atrapar la octava plaza, la última que da derecho a jugar los playoffs de cuartos de final.

Su juego ante el Brose Bamberg no fue todo lo convincente que se esperaba y por momentos vio peligrar seriamente la victoria. La escuadra alemana tirada por Maodo Lo llegó a situarse a un punto (67-66) cuando quedaban tres minutos. Fue cuando Rakim Sanders se erigió en el héroe del partido. El alero americano, cuyo rendimiento había quedado bajo sospecha durante algunas semanas, anotó un triple, en ese instante y continuó robando balones, hasta seis en su cuenta, además de 17 puntos, para resolver el partido de una vez por todas.

BARCELONA, 81; BROSE BAMBERG, 66 Barcelona Lassa: Pau Ribas (4), Navarro (0), Hanga (10), Moerman (4), Tomic (13) –equipo inicial-; Heurtel (15), Oriola (12), Sanders (17), Koponen (2) y Claver (4). Brose Bamberg: Zisis (5), Lo (14), Heckmann (5), Rubit (3), Radosevic (5) –equipo inicial-; Hackett (2), Wright (12), Nikolic (5), Staiger (3), Olinde (0) y Radosevic (12). Parciales: 18-15, 26-19, 15-18 y 22-14. Árbitros: Radovic (Croacia) y Zamojski (Polonia). Palau Blaugrana. 4.101 espectadores. 19ª jornada de la Euroliga. El Barcelona suma siete victorias y 12 derrotas.

Oriola y Heurtel pusieron dos veces la directa en la primera parte y el Brose Bamberg se mostró muy vulnerable. El equipo de Sito Alonso no necesitó siquiera de un mínimo acierto en los triples para poner tierra de por medio. Fue suficiente con su defensa, con el dominio del rebote y esas aceleraciones impuestas por Heurtel y Oriola para marcar distancias: 41-29 cerca del descanso.

El Brose, que no pudo contar con su entrenador, Andrea Trinchieri, enfermo y sustituido por Ilias Kantzouris, no consiguió salir del socavón a pesar de que en alguna ocasión se acercó (59-52 y 67-64). Sanders y Tomic mantuvieron el buen tono en el rebote y en el ataque. Pero fue preciso que Sanders se superara también en defensa para que el Barcelona cerrara la victoria sin mayores alardes, pero sin agobios ya en los últimos instantes.

Los cálculos del Barcelona, pese al triunfo, exigen casi el pleno. Suma siete victorias y quedan 11 jornadas. La pasada temporada, el Estrella Roja, con 16 triunfos, se quedó fuera de los playoffs de cuartos de final, aunque el Darussafaka, también con 16 triunfos logró la clasificación. En cualquier caso, el Barcelona precisaría ganar nueve de los once partidos que le quedan por disputar.

Lesión de Dubljevic

El Valencia perdió en Kaunas (86-82) en un partido en el que rozó el triunfo después de haber llegado a ser dominado por 17 puntos (41-24). El cuadro de Vidorreta, con Pleiss, Green y Will Thomas muy certeros en ataque, cerró el tercer cuarto con un parcial de 0-8 y mediado el último cuarto llegó a ponerse por delante en el marcador (72-73). El Zalgiris volvió a cobrar ventaja y el Valencia, a falta de 42 segundos y tras dos triples seguidos de Will Thomas, se situó a un solo punto (83-82) con 42 segundos por disputarse. El propio Will Thomas falló un triple a nueve segundos para el final, la última ocasión del Valencia. El dominio del rebote del Zalgiris fue abrumador, 34-21, y su efectividad en los tiros de dos, por encima del 60% acabó marcando la diferencia. Dubljevic solo pudo jugar diez minutos porque se lesionó un tobillo.