Sánchez Flores: “El Barça, si puede, se ensaña con el Espanyol”

La afición del Espanyol fue indiferente a Quique Sánchez Flores después de que el entrenador coqueteara con el Stoke City. Mañana llega el Barcelona a Cornellà y en el banquillo visitante se sentará, Ernesto Valverde. No es un tipo cualquiera. Una de las puertas del RCDE Stadium lleva su nombre. “¿Cree la afición recibirá mejor a Valverde que a usted?”, le preguntaron a Sánchez Flores. “Me parece tan rebuscado… Ernesto, por honesto, normal y por llevar tantos años, se merece un buen recibimiento. En cuanto a nosotros, yo el domingo ante el Athletic no noté absolutamente nada. Hubo más sensatez en la grada que fuera de ella. La afición tuvo un comportamiento extraordinario el otro día en el partido y poco más puedo decir”, subrayó el técnico blanquiazul.

En el derbi, en cualquier caso, el foco no estará en los banquillos para Sánchez Flores. “Son emociones fuertes, diferentes de otros compromisos y queremos que se note en el campo. Hay que ser duros y tenemos que hacerles sentir que hay una rivalidad. Hablamos hoy con ellos de lo que significa el partido de mañana. El Barça ha demostrado que si puede ser dañino con nosotros, lo es. Por lo tanto, hemos de ser fuertes porque el rival, si puede, se ensaña con nosotros. Hemos de lucir un nivel mental más fuerte que en los últimos derbis”, explicó el preparador del Espanyol.

“Mañana tenemos un partido con muchas lecturas. Todas pueden ser buenas, todas deben ser inteligentes. El Barcelona está siendo muy superior en las segundas partes, cuando el rival ha hecho un gran esfuerzo. Ellos, con la comodidad de mover la pelota, liquidan los partidos. Queremos llegar bien a ese segundo tramo, siendo inteligentes y repartiendo los esfuerzos. Eso es compatible con buscar al equipo arriba y juntándonos cuando toca. El tiempo juega a favor del Barcelona. Sabiéndolo, vamos a tratar de evitarlo”, concluyó Sánchez Flores.