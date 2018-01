Valverde: “Esperemos que lo mejor esté por llegar”

Al Barcelona la vida le sonríe, líder de Primera tras una vuelta en la que ha concedido tres empates y ha festejado por triunfo los demás encuentros, también en octavos de la Champions (aguarda el Chelsea de Conte en Londres) y en cuartos de la Copa tras descabalgar al Celta. Ahora, sin embargo, en el torneo monárquico se mide con el Espanyol, un duelo de altos decibelios. “Es un derbi y las distancias se reducen por el factor emocional”, se arrancó el técnico Ernesto Valverde; “la rivalidad existe independientemente de los nombres de los jugadores y eso se nota en el ambiente del partido. Se vive con tensión y estamos dispuestos a ello”. La primera parada, este miércoles a las 21.00 (beIN LaLiga) en Cornellà.

Precisamente, regresa Valverde a la que fue su casa como jugador y entrenador, hasta el punto de que su buen recuerdo hizo que bautizaran con su nombre a una de las puertas del nuevo estadio. “Las cuestiones emocionales se dejan aparte. El Espanyol fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar en Primera y ha sido un club importante en mi vida. Pero mi obligación con el Barça es la de intentar ganar y pasar la eliminatoria”, señaló el entrenador azulgrana; “llevo tiempo en esto del fútbol y he ido a campos donde he sido jugador. Ahora voy como entrenador del Barça a Cornellà. Siempre está bien en el inicio y el final del partido porque ves a gente con la que has trabajado. Esa es la parte emocional. La profesional es estar metido en el partido”. Un partido que, entiende, no será sencillo. “Veo al Espanyol en un buen momento de forma y así lo atestiguan los números en la Liga y por la remontada copera ante el Levante”, convino al tiempo que agregó: “Es un equipo que no concede mucho, que siempre está armado aunque en los últimos partidos intentaron tirarnos la presión más alta… No sé cómo lo van a plantear mañana, pero no es un equipo al que se le haga muchas ocasiones y ellos a la contra, con Gerard y Baptistao, te pueden matar”. Por eso, reveló su receta para las eliminatorias: “Hay que evitar tener un mal momento porque eso te puede costar la eliminación”.

Ocurre, sin embargo, que no conoce muchos malos momentos este Barça, y sí unos cuantos buenos. “Fue clave el partido ante la Juve en casa porque vino pronto y porque servía para refrendar lo hecho, también la remontada a la Real…”, enumeró Valverde; “pero esperemos que lo mejor esté por llegar”. Quizá porque sabe cómo funciona su plantel: “Los jugadores tienen metido dentro el no entregarse. Estoy contento por cómo respondemos ante las dificultades”. Sobre todo en las segundas partes, cuando el equipo ha dado con su mejor fútbol, capaz de remontar, por ejemplo, en los cinco duelos que comenzó con el marcador abajo. “Algo querrá decir… Pero nuestra intención es ganar desde el primer minuto. Quizá sucede así porque nuestro estilo de juego evita que el rival cierre espacios durante mucho tiempo, pero insisto en que no queremos especular con los marcadores”.

Sin Dembélé ni Mina, pero con Cillessen

Confirmada la nueva lesión de Dembélé, con una rotura fibrilar que le dejará un mes en el dique seco, Valverde lamentó su falta de continuidad. “Es lo que hay y suele ocurrir cuando un futbolista tiene una lesión larga y vuelve a jugar. Esperamos que no sea mucho tiempo porque es un pequeño problema que ni de lejos es como la anterior lesión. No hay que hacer una bola; es una dificultad más”, resolvió el técnico azulgrana, que confirmó que Umtiti está casi listo pero no participará en el derbi como tampoco lo hará Iniesta, con una molestia muscular, ni Yerry Mina. “No tiene el transfer, por lo que no puedo convocarlo. Se ha entrado bien, con alegría y los jugadores le han recibido encantados porque pensamos que nos puede aportar cosas. Confiamos en que tenga un recorrido largo en el Barça, pero va a depender su rendimiento. Estamos por descubrirle en el campo y veremos cuando tenga sus oportunidades”, argumentó el mister. Aunque bajo los palos sí que figurará Cillessen, bravo competidor de un Ter Stegen inmenso. “Jasper está metido porque entrena muy bien. Ese es el secreto. Tiene un carácter buenísimo, la gente le aprecia mucho y es un jugador que se exprime a cada ocasión”, le elogió Valverde.