Venus Williams cae en primera ronda del Abierto de Australia de tenis

La tenista estadounidense Venus Williams, número cinco mundial, ha caído este lunes ante la suiza Belinda Bencic en dos sets, 6-3, 7-5 en la primera ronda del Abierto de Australia, en la que la española Carla Suárez se ha impuesto a Magdalena Frech. Suárez ha pasado a la segunda ronda tras vencer a la polaca por 7-5, 6-3, mientras la colombiana Mariana Duque ha sido rápidamente eliminada por la china Ying-Ying Duan por 6-0, 6-1.

"No creo haber hecho un mal partido. Simplemente ella jugó por encima", ha declarado Williams. La tenista, de 37 años, ha perdido en apenas dos horas ante una rival de 20 años. El año pasado, alcanzó la final del torneo australiano y cayó ante su hermana Serena, que este año no participa tras haber dado a luz a una niña. Es la primera vez en 20 años que la familia Williams no está en la segunda ronda en Australia.

La número cinco mundial no tuvo suerte al enfrentarse a Bencic en la primera vuelta. La suiza apenas es la 78ª jugadora mundial, pero es una de las grandes promesas del circuito. Entró en el top 10 a los 18 años, antes de encadenar los malos resultados en 2017.

Bencic, de 20 años, aseguró que haber jugado con Roger Federer en el torno de Hopman la ayudó mucho, ya que la leyenda suiza le dio consejos y trucos. "Creo que toda la semana fue genial aprender de él en la pista y fuera de la pista", afirmó, para agregar que había hablado con Federer rápidamente tras el partido: "Está muy contento por mí".

Poco antes de la derrota de Williams, otra estadounidense, Sloane Stephens, decimotercera mundial y ganadora del último US Open, cayó ante la china Zhang Shuai, número 34 del mundo, en tres sets, 2-6, 7-6 (7/2), 6-2. Stephens, de 24 años, había sorprendido a todos al ganar su primer Grand Slam en septiembre en Nueva York.

Esta jornada negra para las tenistas estadounidenses siguió con la derrota de CoCo Vandeweghe, semifinalista del último Abierto de Australia y número nueve mundial, ante la húngara Timea Babos en dos sets, 7-6 (7/4), 6-2. En uno de los primeros encuentros del día, la joven letona Jelena Ostapenko, ganadora del último Roland-Garros, se impuso a la italiana Francesca Schiavone en dos sets, 6-1, 6-4.