Luis Suárez rompe el maleficio del Barça en Anoeta

Luis Suárez rompió el maleficio del Barça en Anoeta. El conjunto azulgrana derrotó a la Real Sociedad (2-4), con dos goles del delantero uruguayo y quebró una racha de siete partidos sin ganar (cinco derrotas y dos empates) en la casa del cuadro vasco. No comenzó bien la noche para el Barça. La Real se adelantó por 2-0, con goles de William José y Juanmi. Entonces, parecía que el equipo de Valverde no tenía manera de vencer a la Real Sociedad en San Sebastián, donde no ganaba desde la temporada 2006-2007. Hasta que apareció el 9. Primero para asistir a Paulinho en el 1-2 antes de que del cierre del primer tiempo, después para sellar la remontada azulgrana. El marcador lo cerró Messi con un golazo de tiro libre. El Barcelona ganó, por fin, en Anoeta y se mantiene como el líder de LaLiga, a nueve puntos de su seguidor el Atlético y a 19 del Real Madrid, cuarto.

Narrador deportivo Final del partido, Real Sociedad 2, Barcelona 4. 14/01/2018 22:41 Narrador deportivo 93'06'' - Final segunda parte, Real Sociedad 2, Barcelona 4. 14/01/2018 22:38 Narrador deportivo 92'33'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marc-André ter Stegen. 14/01/2018 22:36 Narrador deportivo 91'30'' - Gerard Piqué (Barcelona) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 14/01/2018 22:36 Narrador deportivo 91'20'' - Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha. 14/01/2018 22:36 Narrador deportivo 91'20'' - Falta de Gerard Piqué (Barcelona). 14/01/2018 22:35 Narrador deportivo 89'38'' - Cambio en Barcelona, entra al campo Denis Suárez sustituyendo a Luis Suárez. 14/01/2018 22:33 Narrador deportivo 88'38'' - Remate fallado por Luis Suárez (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergi Roberto. 14/01/2018 22:33 Narrador deportivo 87'47'' - Remate rechazado de Igor Zubeldia (Real Sociedad) remate con la derecha desde fuera del área. 14/01/2018 22:33 Narrador deportivo 87'24'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Lucas Digne. 14/01/2018 22:32 Narrador deportivo 87'12'' - Remate rechazado de Sergio Canales (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Álvaro Odriozola después de un pase en profundidad. 14/01/2018 22:32 Narrador deportivo 86'03'' - Falta de Lionel Messi (Barcelona). 14/01/2018 22:31 Narrador deportivo 86'03'' - Asier Illarramendi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:31 Narrador deportivo 84'28'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 2, Barcelona 4. Lionel Messi (Barcelona) marca de libre directo, remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo. 14/01/2018 22:29 Narrador deportivo 83'21'' - Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 14/01/2018 22:27 Narrador deportivo 83'20'' - Falta de Mikel Oyarzabal (Real Sociedad). 14/01/2018 22:27 Narrador deportivo 83'15'' - Luis Suárez (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 22:27 Narrador deportivo 82'14'' - Falta de Luis Suárez (Barcelona). 14/01/2018 22:26 Narrador deportivo 82'14'' - Igor Zubeldia (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:26 Narrador deportivo 81'15'' - Corner,Barcelona. Corner cometido por Diego Llorente. 14/01/2018 22:25 Narrador deportivo 79'43'' - Cambio en Barcelona, entra al campo Lucas Digne sustituyendo a André Gomes. 14/01/2018 22:24 Narrador deportivo 78'30'' - Cambio en Real Sociedad, entra al campo Adnan Januzaj sustituyendo a Xabi Prieto. 14/01/2018 22:23 Narrador deportivo 78'20'' - Ousmane Dembélé (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:22 Narrador deportivo 78'20'' - Falta de Kévin Rodrigues (Real Sociedad). 14/01/2018 22:22 Narrador deportivo 77'31'' - Falta de Gerard Piqué (Barcelona). 14/01/2018 22:22 Narrador deportivo 77'31'' - Willian José (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:22 Narrador deportivo 75'32'' - Remate fallado por Lionel Messi (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado de libre directo. 14/01/2018 22:20 Narrador deportivo 74'48'' - Falta de Raúl Navas (Real Sociedad). 14/01/2018 22:19 Narrador deportivo 74'47'' - Luis Suárez (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 22:19 Narrador deportivo 74'05'' - Luis Suárez (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:19 Narrador deportivo 74'05'' - Falta de Diego Llorente (Real Sociedad). 14/01/2018 22:19 Narrador deportivo 73'36'' - Remate fallado por Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Kévin Rodrigues. 14/01/2018 22:18 Narrador deportivo 72'11'' - Falta de Ivan Rakitic (Barcelona). 14/01/2018 22:16 Narrador deportivo 72'11'' - Asier Illarramendi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:16 Narrador deportivo 70'49'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 2, Barcelona 3. Luis Suárez (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Thomas Vermaelen con un pase de cabeza. 14/01/2018 22:16 Narrador deportivo 69'07'' - Remate rechazado de Luis Suárez (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jordi Alba. 14/01/2018 22:14 Narrador deportivo 68'33'' - Ousmane Dembélé (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha. 14/01/2018 22:13 Narrador deportivo 68'33'' - Falta de Asier Illarramendi (Real Sociedad). 14/01/2018 22:13 Narrador deportivo 67'37'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Sergi Roberto. 14/01/2018 22:11 Narrador deportivo 64'50'' - Cambio en Barcelona, entra al campo Ousmane Dembélé sustituyendo a Paulinho. 14/01/2018 22:08 Narrador deportivo 64'24'' - Fuera de juego, Real Sociedad. Asier Illarramendi intentó un pase en profundidad pero Álvaro Odriozola estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 22:08 Narrador deportivo 63'25'' - Remate rechazado de Lionel Messi (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. 14/01/2018 22:08 Narrador deportivo 62'32'' - Asier Illarramendi (Real Sociedad) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 14/01/2018 22:07 Narrador deportivo 62'23'' - Lionel Messi (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 22:07 Narrador deportivo 62'23'' - Falta de Asier Illarramendi (Real Sociedad). 14/01/2018 22:07 Narrador deportivo 61'54'' - Remate fallado por Willian José (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Sergio Canales con un centro al área tras un saque de esquina. 14/01/2018 22:06 Narrador deportivo 61'27'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Thomas Vermaelen. 14/01/2018 22:06 Narrador deportivo 59'42'' - Sergi Roberto (Barcelona) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. 14/01/2018 22:05 Narrador deportivo 59'16'' - Cambio en Real Sociedad, entra al campo Mikel Oyarzabal sustituyendo a Juanmi. 14/01/2018 22:03 Narrador deportivo 57'05'' - Fuera de juego, Barcelona. Lionel Messi intentó un pase en profundidad pero Paulinho estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 22:01 Narrador deportivo 55'41'' - Falta de Jordi Alba (Barcelona). 14/01/2018 22:00 Narrador deportivo 55'41'' - Sergio Canales (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 22:00 Narrador deportivo 55'08'' - Se reanuda el partido. 14/01/2018 21:59 Narrador deportivo 55'07'' - Cambio en Real Sociedad, entra al campo Igor Zubeldia sustituyendo a Asier Illarramendi debido a una lesión. 14/01/2018 21:59 Narrador deportivo 54'42'' - El juego está detenidodebido a una lesión de David Zurutuza (Real Sociedad). 14/01/2018 21:59 Narrador deportivo 52'24'' - Lionel Messi (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha. 14/01/2018 21:56 Narrador deportivo 52'24'' - Falta de Raúl Navas (Real Sociedad). 14/01/2018 21:56 Narrador deportivo 51'35'' - Fuera de juego, Real Sociedad. Raúl Navas intentó un pase en profundidad pero Willian José estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:56 Narrador deportivo 49'53'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 2, Barcelona 2. Luis Suárez (Barcelona) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Lionel Messi. 14/01/2018 21:54 Narrador deportivo 49'00'' - Fuera de juego, Barcelona. Ivan Rakitic intentó un pase en profundidad pero Gerard Piqué estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:53 Narrador deportivo 48'29'' - Corner,Barcelona. Corner cometido por Gerónimo Rulli. 14/01/2018 21:52 Narrador deportivo 45'59'' - Remate parado por bajo a la izquierda. Sergio Canales (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de David Zurutuza. 14/01/2018 21:51 Narrador deportivo 45'00'' - Empieza segunda parte Real Sociedad 2, Barcelona 1. 14/01/2018 21:48 Narrador deportivo 45'06'' - Final primera parte, Real Sociedad 2, Barcelona 1. 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 44'30'' - Falta de Sergio Busquets (Barcelona). 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 44'30'' - Willian José (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda izquierda. 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 43'34'' - Fuera de juego, Barcelona. Lionel Messi intentó un pase en profundidad pero Paulinho estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 43'07'' - Ivan Rakitic (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 43'07'' - Falta de Asier Illarramendi (Real Sociedad). 14/01/2018 21:36 Narrador deportivo 42'17'' - Lionel Messi (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:30 Narrador deportivo 42'17'' - Falta de David Zurutuza (Real Sociedad). 14/01/2018 21:30 Narrador deportivo 41'08'' - Falta de Sergio Busquets (Barcelona). 14/01/2018 21:30 Narrador deportivo 41'08'' - Asier Illarramendi (Real Sociedad) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 21:29 Narrador deportivo 38'15'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 2, Barcelona 1. Paulinho (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luis Suárez. 14/01/2018 21:27 Narrador deportivo 35'12'' - Fuera de juego, Barcelona. Luis Suárez intentó un pase en profundidad pero Jordi Alba estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:24 Narrador deportivo 33'33'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 2, Barcelona 0. Juanmi (Real Sociedad) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sergio Canales después de un pase en profundidad. 14/01/2018 21:22 Narrador deportivo 32'42'' - Falta de Ivan Rakitic (Barcelona). 14/01/2018 21:20 Narrador deportivo 32'42'' - David Zurutuza (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:20 Narrador deportivo 30'36'' - Remate fallado por Willian José (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sergio Canales con un centro al área tras un saque de esquina. 14/01/2018 21:19 Narrador deportivo 30'15'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Marc-André ter Stegen. 14/01/2018 21:18 Narrador deportivo 28'55'' - Corner,Barcelona. Corner cometido por Kévin Rodrigues. 14/01/2018 21:17 Narrador deportivo 28'53'' - Corner,Barcelona. Corner cometido por Kévin Rodrigues. 14/01/2018 21:17 Narrador deportivo 27'31'' - Falta de David Zurutuza (Real Sociedad). 14/01/2018 21:16 Narrador deportivo 27'29'' - Ivan Rakitic (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:16 Narrador deportivo 26'43'' - Remate parado bajo palos a rás de suelo. Sergio Canales (Real Sociedad) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Xabi Prieto. 14/01/2018 21:15 Narrador deportivo 24'50'' - Fuera de juego, Barcelona. André Gomes intentó un pase en profundidad pero Ivan Rakitic estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:12 Narrador deportivo 24'24'' - Luis Suárez (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda. 14/01/2018 21:12 Narrador deportivo 24'24'' - Falta de Diego Llorente (Real Sociedad). 14/01/2018 21:12 Narrador deportivo 23'31'' - Fuera de juego, Real Sociedad. David Zurutuza intentó un pase en profundidad pero Juanmi estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:11 Narrador deportivo 23'27'' - Falta de Gerard Piqué (Barcelona). 14/01/2018 21:11 Narrador deportivo 23'27'' - Willian José (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:11 Narrador deportivo 21'15'' - Lionel Messi (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario. 14/01/2018 21:09 Narrador deportivo 19'54'' - Falta de Jordi Alba (Barcelona). 14/01/2018 21:08 Narrador deportivo 19'54'' - Sergio Canales (Real Sociedad) ha recibido una falta en la banda derecha. 14/01/2018 21:08 Narrador deportivo 19'04'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Thomas Vermaelen. 14/01/2018 21:07 Narrador deportivo 17'35'' - Fuera de juego, Real Sociedad. Gerónimo Rulli intentó un pase en profundidad pero Willian José estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:06 Narrador deportivo 17'00'' - Fuera de juego, Real Sociedad. Gerónimo Rulli intentó un pase en profundidad pero Willian José estaba en posición de fuera de juego. 14/01/2018 21:05 Narrador deportivo 16'21'' - Falta de Sergi Roberto (Barcelona). 14/01/2018 21:05 Narrador deportivo 16'21'' - Juanmi (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:05 Narrador deportivo 14'11'' - Falta de Paulinho (Barcelona). 14/01/2018 21:03 Narrador deportivo 14'11'' - Xabi Prieto (Real Sociedad) ha recibido una falta en la zona defensiva. 14/01/2018 21:03 Narrador deportivo 13'25'' - Corner,Real Sociedad. Corner cometido por Sergi Roberto. 14/01/2018 21:01 Narrador deportivo 10'49'' - ¡Gooooool!Real Sociedad 1, Barcelona 0. Willian José (Real Sociedad) remate de cabeza desde el centro del área a la escuadra izquierda. Asistencia de Xabi Prieto con un centro al área. 14/01/2018 21:00 Narrador deportivo 08'48'' - Remate fallado por Lionel Messi (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Sergio Busquets. 14/01/2018 20:57 Narrador deportivo 07'18'' - Mano de Juanmi (Real Sociedad). 14/01/2018 20:56 Narrador deportivo 00'46'' - Falta de Kévin Rodrigues (Real Sociedad). 14/01/2018 20:49 Narrador deportivo 00'46'' - Paulinho (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha. 14/01/2018 20:48 Narrador deportivo 00'00'' - Empieza primera parte. 14/01/2018 20:48