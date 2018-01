Manchester y Sevilla se encaran por el precio de las entradas

Sevilla y Manchester United protagonizan un enfrentamiento por el precio de las entradas de la afición visitante con relación a la próxima eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones, que se disputará los próximos 21 de febrero (en el Pizjuán) y 13 de marzo. El conflicto comenzó cuando el Sevilla comunicó los precios de las entradas para la afición del Manchester United, que fijó en 100 euros. El club andaluz aumentó el precio de estas localidades (60 euros ante el Liverpool en la fase de grupos) teniendo en cuenta la trascendencia del partido y la poca disponibilidad de entradas.

Según fuentes del club andaluz, el Manchester United no respondió nada cuando se le comentó el precio de las entradas. Es más, señalan que no hubo ninguna reunión en la sede del sorteo de los octavos, Nyon, para organizar la cuestión de las entradas porque a la ciudad suiza no acudieron representantes del conjunto inglés. En una toma de contacto posterior, el United señaló al Sevilla que el precio de las entradas para su afición sería de 50, 51 y 60 libras (56, 57 y 67 euros), para un total de 2.995 boletos.

Sin embargo, la noticia de los 100 euros por entrada para el choque sí provocó el malestar de los aficionados del United, que comenzaron a expresar sus quejas al club inglés en incluso a organismos como el Football Supporters Europe. Los hinchas ingleses mostraron su disconformidad con los precios del club español teniendo en cuenta que los hinchas del Liverpool solo habían tenido que pagar 60 euros. La presión realizada por los aficionados del United, un club con una hinchada mundial y de enorme fuerza, ha provocado la reacción de la entidad británica. El United, después de preguntar al Sevilla si era posible rebajar el precio de las entradas para sus aficionados y de recibir una respuesta negativa, ha decidido colocar también a 100 euros las entradas para la hinchada andaluza. Una medida que en Sevilla consideran desproporcionada y unilateral. Además, en el club hispalense lamentan que el United no ceda, como es obligatorio, el 5% de su aforo a la afición visitante, quedando el porcentaje en el 4,1. Este hecho será denunciado por el Sevilla ante la UEFA.

La Asociación de Aficionados del Manchester United ha logrado, además, que la entidad sufrague parte del precio de la entrada a cada aficionado que se desplace a Sevilla para que no pague más de los 60 euros que pagaron sus compatriotas del Liverpool. El United dará 40 euros a cada aficionado para el encuentro. En un principio, el United no era partidario de realizar acciones de este tipo, pues consideraban que era crear un peligroso precedente. Los equipos rivales verían cómo un buen negocio aumentar el precio de las entradas en los choques del United, ya que sus aficionados tienen el respaldo del club y acaban pagando el precio que se les pida.

La situación es tan llamativa que el Sevilla ha respondido a la medida del conjunto inglés sufragando también parte del precio de las entradas a los suyos. “El Sevilla informa que subvencionará las entradas de sus abonados que se desplacen a Manchester en el mismo importe en que se incrementen los precios inicialmente comunicados, por lo que no pagarán más de los 60 euros establecidos en un primer momento”, destaca el Sevilla. “Pedimos a la UEFA que verifique que un sevillista no pague ni un penique más que un aficionado británico por entradas similares”, añade el club andaluz. El Sevilla lamenta la prepotencia con la que ha actuado el conjunto inglés.

La legislación de la UEFA en torno al asunto de las entradas es laxa. Los clubes tienes libertad para colocar el precio que estimen oportunos en sus estadios, aunque sí existe una limitación. No se puede cobrar más cara una entrada a un aficionado visitante que a uno local en la misma zona del estadio.