Zidane: “Decís que todo es una mierda y no es así ”

Con el 0-3 en el partido de ida en Soria la clasificación del Real Madrid a los cuartos de Copa parece solventada. Esta tarde en Valdebebas, en la víspera del partido de vuelta de este miércoles (21.30 beIN LaLiga) se habló de todo menos de la Copa. El último tropiezo de los blancos en Liga, que los dejan a 16 puntos del Barcelona, ha abierto la caja de Pandora de las dudas. Zidane apareció por la sala de prensa de la ciudad deportiva sobre las 14.30, hora y media más tarde de lo que acostumbra. El retraso se debe a la extensa charla que mantuvo en el vestuario con sus jugadores.

Defendió el técnico francés con vehemencia a la plantilla y al trabajo hecho en los últimos dos años (ocho títulos). "Cuando hay cosas que no salen como queremos, la solución es el trabajo y creo que los jugadores piensan lo mismo que yo. Vamos a trabajar más que nunca, en todos los sentidos, no es una cosa más física o más mental, es un poco de todo. Vamos a seguir con más fuerza porque no hay más remedio que eso", aseguró el técnico que no quiso desvelar más detalles sobre la reunión con la plantilla.

Le dijeron a Zidane que los últimos dos años han sido espectaculares pero que ahora le piden soluciones y si es esas soluciones, visto el mal momento de algunos jugadores, pasan por agitar un poco el árbol. El técnico hizo una defensa a ultranza de su plantilla. "Hay muchos partidos y voy a necesitar a todos mis jugadores. Dicen que hay algunos que están mal y que tengo que sacarlos del equipo. Yo haré lo contrario, si un jugador está mal, hablo con él para ayudarle porque me interesa la unidad [del vestuario], yo no soy de los que echan la mierda a uno o dos jugadores, estamos en el mismo barco, todos y no voy a echar la culpa a uno o a otro. La culpa la tenemos todos, yo el primero. Hemos hecho dos años espectaculares, gracias por recordarlo [al periodista], es importante decírselo a la gente, para que no se olvide. Se piensan que lo que pasó paso y lo importante es el día siguiente y no es así. Yo no voy a tirar lo que hicimos hace 20 días o hace tres meses. Ahora vamos a seguir trabajando más fuerte y más que nunca", respondió Zidane que volvió a decir que no necesita ningún refuerzo porque cree en su plantilla.

Sin casi respirar, siguió contestando. "Después del partido contra el Celta todos decís que todo es una mierda y no es así, hicimos cosas buenas. Se han complicado las cosas, sí, pero no nos vamos a volver locos, con el trabajo se pueden sacar adelante cosas buenas. Yo creo en lo que hago y creo en mi plantilla y no voy a cambiar de opinión por dos o tres partidos malos. Son mis valores y los voy a defender a muerte y hasta el final, hasta que me cambie, si creen que no soy la persona indicada", prosiguió.

Nunca se le había visto tan reivindicativo le hizo notar un periodista francés. "Porque quiero explicar las cosas, porque todo el mundo desea ver el lado negativo ahora. Lo puedo entener, pero no me gustó que se dijera que le estaba echando un pulso al presidente [por decir que no necesita portero ahora]. Estoy aquí como uno más, no estoy por encima de nadie y sé que esto algún día se va a acabar. Voy a hacer mi trabajo al tres mil por cien, porque creo que ni mi trabajo y en mis jugadores. Yo no voy a tirar la toalla por tres partidos malos", respondió. ¿El plan para los próximos meses? "Trabajar, trabajar y trabajar. Aun más porque no es suficiente", concluyó.