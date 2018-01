Laia Palau confirma su regreso a la selección para el Mundial de Tenerife

La fotografía de Laia Palau levantando el trofeo que acreditaba a España como campeona de Europa en el O2 Arena de Praga el pasado 25 de junio no será su última imagen con la selección. La jugadora con más internacionalidades del baloncesto español (262) ha regresado a Europa a comienzos de año tras su periplo australiano y se postula para retomar la capitanía del equipo de Mondelo en el Mundial de Tenerife. “Estoy a disposición del seleccionador”, afirma Palau en declaraciones a El País desde la ciudad francesa de Bourges, donde aterrizó hace unos días para incorporarse al club en el que ya militó hace más de una década (2004-2006). La “presión popular y la avalancha de cariño” recibida ha propiciado que la barcelonesa, de 38 años, aparque su anunciada retirada con España en busca del colofón en el torneo que se disputará entre el 22 y el 30 de septiembre con la Roja como anfitriona.

10 medallas en 16 torneos con España 2003. Bronce. Europeo de Grecia. 2005. Bronce. Europeo de Turquía. 2007. Plata. Europeo de Italia. 2009. Bronce. Europeo de Letonia. 2010. Bronce. Mundial de la República Checa. 2013. Oro. Europeo de Francia. 2014. Plata. Mundial de Turquía. 2015. Bronce. Europeo de Hungría. 2016. Plata. Juegos Olímpicos de Río. 2017. Oro. Europeo de la República Checa.

“La experiencia en Australia ha sido fantástica en lo personal pero, competitivamente hablando, se me ha quedado corta”, explica Palau. Su equipo, el Dandenong Jayco Rangers de la WNBL australiana, no alcanzó las finales y decidió desquitarse regresando al escaparate europeo para estar “activa y preparada” para su vuelta a la selección. El miércoles debutará en la Euroliga con el Bourges, 13 veces campeón de Francia, donde Palau ya conquistó dos Copa y una Liga entre 2004 y 2006. Su llegada refuerza al equipo de Olivier Lafargue, cuarto en el grupo A con cinco victorias y cinco derrotas, y viene a paliar la ausencia por lesión de otra española, Cristina Ouviña, de baja hasta febrero. “Estoy en territorio conocido, el equipo y la ciudad me vienen como un guante y tengo muchas ganas de empezar”, cuenta ilusionada la plusmarquista con España.

Su infatigable correa la ha permitido alcanzar cifras ilustres y maratonianas. Nadie ha vestido más veces la Roja que ella, con 262 internacionalidades, por delante de Amaya Valdemoro (258), Marina Ferragut (253) y Betty Cebrián (252); por delante de cualquier otro baloncestista nacional —Juan Antonio San Epifanio Epi marca el listón en la masculina con 239—. Desde su debut con España en 2002, ha participado en 10 de las 12 medallas del baloncesto femenino español. Tantas como Juan Carlos Navarro y Felipe Reyes, tan solo una menos que la colección de podios de Pau Gasol. Debutó como profesional en el Universitari de Barcelona y después ha jugado en el Bourges francés, en el Ros Casares de Valencia, en el Polkowice polaco, USK Praga checo y Dandenong Rangers australiano. En su currículo por equipos: 22 títulos, entre ellos dos Euroligas, las de 2012 y 2015. Laura Nicholls ejerció de capitana durante los dos primeros partidos de clasificación para el Europeo de 2019, pero en la ventana de febrero, donde España viajará a Ucrania y recibirá a Bulgaria, es más que probable que Palau retome ya los bártulos. “Falta convencer a la capitana para que vuelva. Es un ejemplo para todas dentro y fuera de la pista. Ha estado bien el descansito que se ha pegado, pero la esperamos con los brazos abiertos. Falta esa chispilla y esas bromas que nos gasta Laia y también las broncas que nos mete a veces. Eso es una líder”, contaban en noviembre Marta Xargay y Leticia Romero expresando el sentir del vestuario.

Laia Palau, alza el título del Eurobasket feb

Laia Palau debutó con la selección española un 16 de agosto de 2002 ante Canadá, en Vilagarcía de Arousa, dentro de la gira de amistosos de preparación para el Mundial de China. “Entré de churro en la lista. Aunque estaban muy contentos conmigo, tenía tres o cuatro jugadoras por delante. Pero hubo varias lesiones y al final fui al Mundial de China. Había jugado con varias de las que eran referentes dentro de la selección y eso me ayudó. Me fue bien. Eso sí. Nunca pensé que llegaría tan lejos”, rememoraba la capitana antes de partir a la República Checa el pasado verano. Pensó retirarse tras la plata de Río, pero se vio con fuerzas para continuar. Anunció en marzo que se retiraría tras el Europeo, pero la hicieron dudar a base de cariño. “Si el Mundial no fuera en España no tendría dudas, pero claro que me lo voy a pensar. Quiero estar cerca de mis compañeras”, dejó dicho tras el oro continental. Tras la reflexión, vuelve la capitana. El Mundial de Tenerife la espera.