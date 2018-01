El Atlético gana al Getafe con gol y expulsión de Diego Costa

Sigue en vivo el partido entre Atlético y Getafe correspondiente a la jornada 18 de la Liga Santander que se disputa este sábado 6 de enero a las 13:00 en el estadio Wanda Metropolitano. Después de su debut en Copa del Rey, el derbi madrileño supondrá el regreso de Diego Costa a la liga. A priori, el hispano-brasileño formará de inicio en un once en el que no estará Vitolo, que arrancará en el banquillo. El Atlético de Madrid de Simeone no podrá contar para la cita con Filipe, lesionado, ni con Saúl sancionado. Sí que estará Koke, que finalmente se ha recuperado a tiempo. Por su parte, Bordalás, tiene en Bergara la única para un duelo en el que Getafe buscará una sorpresa que le permita seguir mirando de lejos la parte baja de la tabla.

Narrador deportivo Final del partido, Atlético de Madrid 2, Getafe 0. 06/01/2018 14:53 Narrador deportivo 93'17'' - Final segunda parte, Atlético de Madrid 2, Getafe 0. 06/01/2018 14:51 Narrador deportivo 93'09'' - Falta de Mauro Arambarri (Getafe). 06/01/2018 14:51 Narrador deportivo 93'02'' - Fernando Torres (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:51 Narrador deportivo 91'19'' - Fernando Torres (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:50 Narrador deportivo 91'19'' - Falta de Álvaro Jiménez (Getafe). 06/01/2018 14:49 Narrador deportivo 90'49'' - Falta de Diego Godín (Atlético de Madrid). 06/01/2018 14:48 Narrador deportivo 90'49'' - Amath Ndiaye (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 14:48 Narrador deportivo 88'58'' - Fernando Torres (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:46 Narrador deportivo 88'58'' - Falta de Mauro Arambarri (Getafe). 06/01/2018 14:46 Narrador deportivo 87'28'' - Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Fernando Torres sustituyendo a Koke. 06/01/2018 14:44 Narrador deportivo 86'45'' - Remate fallado por Álvaro Jiménez (Getafe) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Damián Suárez. 06/01/2018 14:44 Narrador deportivo 86'04'' - Remate parado alto y por el centro de la portería. Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. 06/01/2018 14:44 Narrador deportivo 85'02'' - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 14:42 Narrador deportivo 85'02'' - Falta de Mauro Arambarri (Getafe). 06/01/2018 14:42 Narrador deportivo 83'29'' - Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo José Giménez sustituyendo a Ángel Correa. 06/01/2018 14:41 Narrador deportivo 82'47'' - Thomas Partey (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:41 Narrador deportivo 82'47'' - Falta de Álvaro Jiménez (Getafe). 06/01/2018 14:41 Narrador deportivo 82'29'' - Remate rechazado de Jorge Molina (Getafe) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Álvaro Jiménez. 06/01/2018 14:41 Narrador deportivo 81'17'' - Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. 06/01/2018 14:39 Narrador deportivo 80'10'' - Ángel Correa (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 14:38 Narrador deportivo 80'10'' - Falta de Mauro Arambarri (Getafe). 06/01/2018 14:38 Narrador deportivo 75'59'' - Fuera de juego, Atlético de Madrid. Ángel Correa intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego. 06/01/2018 14:33 Narrador deportivo 74'44'' - Remate fallado por Diego Godín (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Koke con un centro al área tras un saque de esquina. 06/01/2018 14:32 Narrador deportivo 74'07'' - Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Daniel Pacheco. 06/01/2018 14:31 Narrador deportivo 73'53'' - Cambio en Getafe, entra al campo Daniel Pacheco sustituyendo a Ángel Rodríguez. 06/01/2018 14:31 Narrador deportivo 73'26'' - Djené Dakonam (Getafe) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 14:31 Narrador deportivo 73'21'' - Thomas Partey (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:31 Narrador deportivo 73'21'' - Falta de Djené Dakonam (Getafe). 06/01/2018 14:30 Narrador deportivo 71'44'' - Falta de Ángel Correa (Atlético de Madrid). 06/01/2018 14:29 Narrador deportivo 71'44'' - Vitorino Antunes (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:29 Narrador deportivo 69'02'' - Remate parado alto y por el centro de la portería. Ángel Rodríguez (Getafe) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Jorge Molina. 06/01/2018 14:26 Narrador deportivo 67'36'' - Diego Costa (Atlético de Madrid) segunda tarjeta amarilla por excederse con la celebración. 06/01/2018 14:26 Narrador deportivo 67'01'' - ¡Gooooool!Atlético de Madrid 2, Getafe 0. Diego Costa (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sime Vrsaljko con un centro al área. 06/01/2018 14:25 Narrador deportivo 66'10'' - Juan Cala (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:24 Narrador deportivo 66'07'' - Falta de Diego Costa (Atlético de Madrid). 06/01/2018 14:24 Narrador deportivo 64'59'' - Remate rechazado de Vitorino Antunes (Getafe) remate con la izquierda desde fuera del área. 06/01/2018 14:24 Narrador deportivo 64'05'' - Falta de Gabi (Atlético de Madrid). 06/01/2018 14:22 Narrador deportivo 64'05'' - Gaku Shibasaki (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 14:22 Narrador deportivo 63'32'' - Cambio en Getafe, entra al campo Álvaro Jiménez sustituyendo a Francisco Portillo. 06/01/2018 14:21 Narrador deportivo 63'19'' - Cambio en Getafe, entra al campo Gaku Shibasaki sustituyendo a Sergio Mora. 06/01/2018 14:20 Narrador deportivo 61'07'' - Diego Costa (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 14:19 Narrador deportivo 61'03'' - Falta de Diego Costa (Atlético de Madrid). 06/01/2018 14:19 Narrador deportivo 61'03'' - Djené Dakonam (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 14:18 Narrador deportivo 59'19'' - Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Thomas Partey sustituyendo a Yannick Carrasco. 06/01/2018 14:17 Narrador deportivo 57'03'' - Remate fallado por Diego Costa (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área que se le va demasiado alto. 06/01/2018 14:14 Narrador deportivo 55'50'' - Fuera de juego, Atlético de Madrid. Yannick Carrasco intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego. 06/01/2018 14:13 Narrador deportivo 52'13'' - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 14:09 Narrador deportivo 52'13'' - Falta de Damián Suárez (Getafe). 06/01/2018 14:09 Narrador deportivo 47'00'' - Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Cala. 06/01/2018 14:04 Narrador deportivo 45'00'' - Empieza segunda parte Atlético de Madrid 1, Getafe 0. 06/01/2018 14:02 Narrador deportivo 46'09'' - Final primera parte, Atlético de Madrid 1, Getafe 0. 06/01/2018 13:47 Narrador deportivo 44'44'' - Stefan Savic (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. 06/01/2018 13:46 Narrador deportivo 44'40'' - Juan Cala (Getafe) ha sido amonestado con tarjeta amarilla. 06/01/2018 13:45 Narrador deportivo 43'23'' - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 13:44 Narrador deportivo 43'20'' - Falta de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:44 Narrador deportivo 43'20'' - Sergio Mora (Getafe) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 13:44 Narrador deportivo 41'11'' - Lucas Hernández (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:41 Narrador deportivo 41'11'' - Falta de Sergio Mora (Getafe). 06/01/2018 13:41 Narrador deportivo 40'10'' - Ángel Correa (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:41 Narrador deportivo 40'10'' - Falta de Amath Ndiaye (Getafe). 06/01/2018 13:41 Narrador deportivo 37'45'' - Lucas Hernández (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda. 06/01/2018 13:38 Narrador deportivo 37'45'' - Falta de Damián Suárez (Getafe). 06/01/2018 13:38 Narrador deportivo 36'28'' - Lucas Hernández (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:37 Narrador deportivo 36'28'' - Falta de Jorge Molina (Getafe). 06/01/2018 13:37 Narrador deportivo 35'47'' - Falta de Ángel Correa (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:36 Narrador deportivo 35'47'' - Amath Ndiaye (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:36 Narrador deportivo 35'04'' - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha. 06/01/2018 13:36 Narrador deportivo 35'04'' - Falta de Vitorino Antunes (Getafe). 06/01/2018 13:36 Narrador deportivo 34'16'' - Remate parado por bajo a la izquierda. Ángel Rodríguez (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Amath Ndiaye. 06/01/2018 13:35 Narrador deportivo 32'10'' - Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Cala. 06/01/2018 13:33 Narrador deportivo 29'51'' - Gabi (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 13:30 Narrador deportivo 29'48'' - Falta de Gabi (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:30 Narrador deportivo 29'48'' - Amath Ndiaye (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:30 Narrador deportivo 29'20'' - Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Mauro Arambarri. 06/01/2018 13:29 Narrador deportivo 28'17'' - Francisco Portillo (Getafe) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 13:29 Narrador deportivo 28'16'' - Gabi (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 13:29 Narrador deportivo 28'16'' - Falta de Francisco Portillo (Getafe). 06/01/2018 13:29 Narrador deportivo 25'34'' - Diego Costa (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:26 Narrador deportivo 25'34'' - Falta de Djené Dakonam (Getafe). 06/01/2018 13:26 Narrador deportivo 23'44'' - Lucas Hernández (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 13:25 Narrador deportivo 23'36'' - Falta de Lucas Hernández (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:24 Narrador deportivo 23'36'' - Jorge Molina (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:24 Narrador deportivo 22'40'' - Falta de Stefan Savic (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:24 Narrador deportivo 22'40'' - Jorge Molina (Getafe) ha recibido una falta en la banda derecha. 06/01/2018 13:23 Narrador deportivo 20'10'' - Remate parado bajo palos a rás de suelo. Amath Ndiaye (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jorge Molina. 06/01/2018 13:21 Narrador deportivo 17'58'' - ¡Gooooool!Atlético de Madrid 1, Getafe 0. Ángel Correa (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Antoine Griezmann. 06/01/2018 13:19 Narrador deportivo 16'00'' - Fuera de juego, Atlético de Madrid. Sime Vrsaljko intentó un pase en profundidad pero Ángel Correa estaba en posición de fuera de juego. 06/01/2018 13:17 Narrador deportivo 13'31'' - Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 06/01/2018 13:14 Narrador deportivo 13'19'' - Mauro Arambarri (Getafe) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:14 Narrador deportivo 13'19'' - Falta de Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid). 06/01/2018 13:13 Narrador deportivo 11'28'' - Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Juan Cala. 06/01/2018 13:12 Narrador deportivo 09'40'' - Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Diego Costa con un pase de cabeza. 06/01/2018 13:11 Narrador deportivo 09'12'' - Remate parado junto al lado derecho de la portería. Amath Ndiaye (Getafe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jorge Molina con un centro al área. 06/01/2018 13:10 Narrador deportivo 06'06'' - Remate parado por bajo a la izquierda. Amath Ndiaye (Getafe) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jorge Molina. 06/01/2018 13:06 Narrador deportivo 04'56'' - Remate fallado por Diego Costa (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Gabi. 06/01/2018 13:06 Narrador deportivo 03'44'' - Remate parado alto y por el centro de la portería. Ángel Rodríguez (Getafe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorge Molina después de un pase en profundidad. 06/01/2018 13:05 Narrador deportivo 02'03'' - Falta de Amath Ndiaye (Getafe). 06/01/2018 13:03 Narrador deportivo 02'03'' - Stefan Savic (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva. 06/01/2018 13:03 Narrador deportivo 00'57'' - Remate parado rozando la escuadra izquierda. Stefan Savic (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Gabi. 06/01/2018 13:02 Narrador deportivo 00'27'' - Falta de Djené Dakonam (Getafe). 06/01/2018 13:01 Narrador deportivo 00'27'' - Diego Costa (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario. 06/01/2018 13:01 Narrador deportivo 00'00'' - Empieza primera parte. 06/01/2018 13:01 Narrador deportivo 00'00'' - Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento 06/01/2018 11:48