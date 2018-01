Djené: “El fútbol es para divertirse”

Acaba de cumplir 26 años la pasada nochevieja, pero Djené Dakonam (Lome Dapaong, Togo) además de aspecto fibroso tiene pinta de maduro. Sonríe después de completar un entrenamiento que ha culminado con un partido de futvóley de resultado incierto. Educado, complaciente y con una fluidez envidiable en un idioma que no es el suyo aborda la charla antes de ducharse. Es mencionar al Atlético, su rival de esta tarde (13.00, beIN LaLiga) y el póster que manosea en una oficina del Coliseum Alfonso Pérez empieza a doblarse por todas partes. Para todo lo demás responde con las manos sueltas.

Pregunta. Solo Guaita ha jugado más que usted esta temporada en el Getafe. Un minuto más para ser exactos (1.530 a 1.529). ¿Está cansado?

Respuesta. (Risas) No, para nada, y quiero jugar más. Todos los días que Dios me dé la oportunidad de hacerlo.

P. ¿Qué le ha convertido en imprescindible?

R. Para ganar un partido hay que mantener la portería a cero, y todos estamos haciendo un trabajo enorme para ayudar al grupo en ese aspecto. Estamos haciendo bien las cosas.

P. Transmite la sensación de pasárselo bien sobre el campo.

R. Es que el fútbol es un juego, y los juegos son para divertirse. Yo no soy de los que cuando acaban los partidos se va dándole vueltas a lo que ha pasado. Disfruto jugando y para mí eso es lo esencial.

P. Habla muy bien castellano.

R. Cuando jugaba en el Alcorcón (2014-2016) tuve un profesor particular. Ahora aprendo mucho hablando con los compañeros. España me gusta mucho y estoy trabajando para aprender la lengua porque es muy importante para mí entender bien lo que dice el míster.

P. ¿Es cierto que con Bordalás tiene una relación casi familiar?

R. Él me ha dado la oportunidad de venir aquí y de jugar -lo fichó también para el Alcorcón en Segunda-, y yo solo quiero devolverle esa confianza con trabajo. Le conozco desde hace mucho tiempo y es como un padre para mí. Es muy serio en el trabajo, pero en la vida diaria es una persona muy alegre y que te da muchos consejos. ¡Hablamos como locos!

P. ¿Está a gusto en España?

R. No tengo muchos amigos aquí. Mi familia está en Togo, pero en marzo vendrán mi mujer y mi hijo. Ven los partidos por televisión y me apoyan mucho. Me llaman después para corregirme y decirme lo que tengo que mejorar. Los consejos me gustan mucho, me ayudan a aprender.

P. Es muy probable que esta tarde tenga que marcar a Diego Costa.

R. El Atlético es un rival muy fuerte, con buenos jugadores, y que juega con intensidad. Nosotros hemos trabajado para estar listos. Vamos a darlo todo no solo para defender , sino para ganar. Sabemos que no será fácil, somos un club humilde, pero tenemos un buen grupo.

P. ¿Siente que ha caído bien entre los aficionados?

R. No me pasa solo ahora, donde voy es así. En Togo (Cotonsport) y en Bélgica (Sint-Truiden) también tuve una buena relación con los aficionados.

P. Les gusta tanto que temen que dure poco en Getafe.

R. Ahora estoy aquí, renové el otro día -hasta junio de 2023-, y estoy contento. El Getafe es el mejor equipo para debutar en la Liga. Aquí no hay mucha presión y eso hace que esté tranquilo al jugar.

P. ¿Siempre quiso ser defensa?

R. Empecé en el medio campo y después jugué de lateral muchos partidos. Pero me gusta ser central. Tengo velocidad para anticiparme y fuerza para saltar a pesar de mi altura (178 centímetros). La Liga es una buena competición para que me desarrolle como central.

P. ¿En qué debe ser mejor un defensa que un delantero?

R. Para mí la defensa es una posición de riesgo. Fallas y te hacen gol. Un delantero puede marcar a la novena y se olvida todo lo anterior. Nosotros debemos mantener la portería a cero, facilitar el juego y no complicarnos la vida. Ahora el fútbol ha cambiado y un defensor necesita, además, tener buena salida de balón.

P. Algunos rivales les acusan de ser demasiado agresivos. Se quejan de que hacen muchas faltas (con 331 son el equipo con más infracciones).

R. Hay dos tipos de faltas: las tontas y las tácticas. Nosotros hacemos muchas tácticas. Tenemos un equipo sin estrellas, y debemos defender mucho. Nuestra fuerza es el grupo, peleamos juntos y atacamos juntos.

P. ¿Cómo ha conseguido el entrenador que todos compren esa idea?

R. Es la palabra del míster: once para defender y once para atacar. Somos como una familia, tenemos un buen vestuario y para mí esa es nuestra fuerza.

P. Hablemos de su país. El 69% de la población de Togo vive con menos de dos dólares al día. ¿Cómo lo hacen?

R. La educación de África te hace ver que hay que compartir lo que se tenga, aunque sea poco. La situación de mi familia, afortunadamente, no es tan extrema, pero sí que es verdad que hay gente que vive con muy poco. Dos de mis tres hermanos viven en Estados Unidos, y el otro en Togo. Es el único que está sin trabajo. Mi madre cuida de tres niñas en casa, y gran parte de lo que consigo con mi trabajo se lo envío a ellos. Es un país complicado. Tenemos muchísimos recursos y estoy seguro de que con tiempo y por medio de la política vamos a arreglarlo.

P. ¿Tiene pensado volver allí cuando deje el fútbol?

R. Sí. He pasado las navidades con mi familia y me ha dado mucha pena volver. Gracias a Dios, mi mujer y mi hijo van a venir en marzo a vivir conmigo. Cuando estén aquí voy a estar muchísimo más concentrado. Saber que al volver a casa los encontraré va a hacer que esté mucho más feliz y centrado en mi trabajo. Para mí va a ser un cambio tremendo.

P. ¿Qué opina de la burbuja que rodea al fútbol?

R. La vida del futbolista va deprisa. Cuando acabas no hay nada más y hay que pensar en el futuro, en guardar dinero para ti y para tu familia. Yo siempre he tenido claro que si tengo medios haré todo lo que esté en mi mano por ayudar a mi gente. Los futbolistas somos personas normales. Jugamos a fútbol para ganarnos la vida, pero después somos hombres corrientes.

P. ¿Es cierto que va a los entrenamientos en tren?

R. No. Me sacaron un día una foto en la estación cuando estaba esperando a un amigo. Tengo mi coche aparcado ahí -señalando al parking del estadio-. De hecho, donde vivo no tengo ninguna parada de tren cerca. Aunque también le digo que no tendría ningún problema en venir en tren. Ya le he dicho que soy una persona muy normal y además en Madrid hay muchos atascos (Risas).