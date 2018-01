Zidane: “Queríamos ver las sensaciones de Bale... han sido buenas”

Por carretera viajó el Madrid a Soria. Como en el fútbol de antaño. Se ahorraron las casi tres horas de autocar algunos pesos pesados como Sergio Ramos, Marcelo, Cristiano Ronaldo, Kroos y Modric que se quedaron en Valdebebas. Igual que el lesionado Benzema. El termómetro anunciaba 8 grados, pero la rasca hacía encogerte ya a las dos de la tarde. En las calles tomaba la gente su aperitivo sin alejarse de las estufas. Entre la visita del conjunto blanco y los últimos días de fiesta, parecía día de feria en Soria. En el estadio los empleados repartían bolsas con pequeños regalos: pines, bolígrafos, marca páginas para libros con el calendario de fiestas y acontecimientos de 2018. Mientras, los niños se amontonaban para ver la llegada del Madrid. “¿Tienes entrada? Me he emocionado”, pedía uno de ellos.

Durante largo rato del partido se emocionaron también los de la grada. “Sí se puede, sí se puede”, “A por ellos oh oh oh”, cantaban en los Nuevo Estadio los Pajaritos cuando veían que el Madrid, con uno más, no podía doblegar al Numancia. Ni la vaselina de Íñigo Pérez desde el centro del campo –tras una perdida absurda de Llorente- que acabó en el larguero apagó las gargantas de la hinchada.

El resultado final dice 0-3. No fue, sin embargo, una victoria tan cómoda para el equipo de Zidane que rotó para dar carrete a los más jóvenes y menos habituales en el once titular. No cumplió Llorente, ni lo hizo Théo. El técnico francés, sin embargo, sí se mostró contento por la actuación de sus chicos. “El partido me ha dejado buenas sensaciones, conseguimos un buen resultado en un campo difícil, contra un equipo que pelea”, analizó Zizou que cumplía este jueves dos años en el banquillo del Madrid.

Desde el banquillo dijo pasar un mal rato en la segunda parte. “Lo pasamos un poco mal porque ellos con diez jugaron mejor. Estuve un rato jodido, pero forma parte del partido tener algunas dificultades. Es el resultado lo que cuenta y es un buen resultado para nosotros”, analizó. Desde el banquillo también observó esta noche Zidane la progresión que está teniendo Gareth Bale, titular por primera vez desde septiembre (Dortmund).

Desde que se recuperara de la enésima lesión muscular, nunca había jugado de inicio, había ido sumando trozos de partido de 20-30 minutos. En Soria aguantó una hora. Y marcó el gol que abrió el marcador. Al galés se le vio con confianza en su juego y en sus músculos. “Era importante que jugara de inicio, la idea era esa para ver sus sensaciones. Está contento, no ha tenido problemas, físicamente está bien. Vamos a seguir en esta línea”, aseguró Zidane que le quitó a la hora de partido y dio entrada a Kovacic.

¿Qué plan va a seguir con el galés?, le preguntaron. La velocidad, chispa y goles de Bale se antojan fundamentales para este Madrid. “La idea es que vaya teniendo continuidad, era importante empezar un partido para él porque jugó cuatro pero este es el primero que juega de inicio y ha disputado una hora. La idea es seguir así”, respondió el técnico francés.