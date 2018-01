Triunfal estreno de Isaiah Thomas con los Cavaliers

Isaiah Thomas regresó a las canchas después de más de siete meses de ausencia y se estrenó de paso con Cleveland. Fue con ocasión del partido que los Cavaliers disputaron en su cancha ante Portland (127-110). Isaiah Thomas salió desde el banquillo para relevar a José Manuel Calderón y en solo 19 minutos consiguió 17 puntos y tres asistencias.

El base, que se había convertido en las dos anteriores temporadas en la estrella de los Celtics, fue canjeado junto a Crowder, Zizic y dos elecciones del draft a cambio de Kyrie Irving. Eso sucedió de manera imprevista el 30 de agosto.

El traspaso fue tan inesperado después de la épica temporada de Isaiah Thomas con los Celtics, finalizada de manera prematura el 19 de mayo cuando se lesionó en la cadera derecha, que el base se sinceró poco después. “Todavía me preguntó: ¿qué demonios sucedió? Es un traspaso que hace en el NBA2K, no en la vida real”. Thomas había completado una temporada fantástica con los Celtics, con algunas situaciones épicas, especialmente con su decisión de jugar el primer partido de los playoffs contra Chicago solo un día después del fallecimiento de su hermana Chyna, de 22 años, en un accidente de tráfico. Jugó ese partido y otros muchos, también a pesar de que su lesión de cadera ya le molestaba antes de causar baja definitivamente y de que en un encuentro perdió un par de dientes.

“2017 empezó con muchas promesas y acabó con mucho dolor. El mejor año de mi carrera es el peor de mi vida”, explicó en una entrevista con Sports Illustrated. “Hubo un montón de historias sobre mi cadera. La gente me miraba como si solo tuviera una pierna”. No pasó por alto su desacuerdo con las decisiones deportivas que adoptaron los Celtics, el equipo al que llegó en febrero de 2015 procedente de Phoenix y con el que se consagró y fue elegido para disputar el All Star en 2016 y 2017.

“La temporada de Boston será buena”, dijo. “Tienen buenos jugadores y un gran entrenador, pero se necesita más que talento. Perdieron mucho corazón y alma. Sentía que habíamos construido algo en Boston y estábamos cerca. Eso es lo que duele. Pasamos de la lotería a las finales”.

Precisamente este miércoles, Cleveland juega en la cancha de los Celtics. Pero Isaiah Thomas, de 28 años, no competirá en ese partido debido a que su equipo considera que después de su largo periodo de inactividad deberá dosificar su actividad en las canchas. De hecho, José Manuel Calderón continuó ocupando el puesto de base titular en el partido ante Portland. Isaiah Thomas lo relevó cuando habían transcurrido siete minutos y medio. Su puesta en acción fue satisfactoria porque logró una canasta en el minuto 11 y antes del final del primer cuarto sumó un dos más uno tras una espectacular penetración. Poco después anotó un triple que puso el 37-32 en el marcador. Y en los minutos que estuvo en la cancha en la segunda parte, más de lo mismo.

Isaiah podría jugar en el TD Garden de Boston más adelante ya que los Cavaliers volverán allí el 11 febrero, cuatro días después de que cumpla 29 años. El número 3 de los Cavaliers es el jugador más bajo de la NBA, con 1,75 metros. Su padre no fue jugador, pero sí aficionado y por eso quiso ponerle a su hijo el nombre de su jugador predilecto, Isiah Thomas, el base de los Pistons. Pero su madre impuso su criterio. En tal caso, se llamaría Isaiah, como el profeta de Israel.

Tras jugar en la Universidad de Washington, fue elegido en el último puesto del ‘draft’ de 2011, el 60º, por Sacramento. Después de tres temporadas con los Kings, y tras un breve paso por Phoenix, llegó a los Celtics mediada la temporada 2014-2015.

En el duelo entre Cleveland y Portland también reapareció el base de los Blazers, Damian Lillard, que se había perdido los últimos cinco partidos a causa de una lesión. Sumó 26 puntos y seis asistencias, mientras que Nurkic lo acompañó con 23 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, y McCollum, 19 puntos. Los Cavaliers contaron con 24 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y cuatro robos de LeBron James, 19 puntos y siete rebotes de Kevin Love, los 17 puntos de Thomas, y 15 de Wade. Calderón no anotó y sumó un rebote y tres asistencias en 21 minutos.

Victoria de los Spurs

San Antonio se impuso en su visita al Madison Square de Nueva York (91-100). Aldridge, con 29 puntos, y Leonard, con 25 puntos, ocho rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos de balón, marcaron diferencias. Pau Gasol aportó 11 puntos y ocho rebotes en los 27 minutos que estuvo en la cancha. Los Knicks no pudieron hacer valer los 19 puntos y nueve rebotes. Tres de sus compañeros anotaron 13 puntos cada uno: Porzingis, Thomas y Lee. Willy Hernangómez jugó solo cuatro minutos y aportó un punto y un rebote.