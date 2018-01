Los grandes salen a la compra

Abre el mercado de invierno y subyace la sensación de que algo va a cambiar en la liga española, remisa al parcheo que ofrece el mes de enero durante las últimas temporadas. Hay algo más que ruido. Hay palabras y se empieza a mover dinero porque dos grandes del continente ya se han reforzado: Van Dijk llega al Liverpool desde el Southampton en un traspaso de 85 millones de euros que rompe lo establecido (es el defensa más caro de la historia) y el delantero Sandro Wagner arriba al Bayern desde el Hoffenheim por 13 millones como alternativa para dosificar a Lewandowski. “Estamos abiertos a mejorar. En la medida de lo posible ficharemos”, anuncia el técnico Ernesto Valverde desde el Barcelona, con remanente tras la marcha de Neymar y todavía interesado en negociar con el Liverpool por Coutinho, que no podría alinearse en esta Liga de Campeones con los blaugrana.

En el Real Madrid se aguarda más pronto que tarde la llegada de Kepa Arrizabalaga, previo pago de la claúsula de rescisión de 20 millones de euros que le vincula al Athletic, después de que este martes el portero vasco jugara al gato y al ratón con su presencia en el entrenamiento abierto de los rojiblancos -no saltó al campo en los minutos en que había cámaras-. No es común que las secretarías técnicas de los dos grandes de España se activen a estas alturas de temporada. No lo han hecho en las dos últimas campañas, tiempo en el que tras operaciones con clubs asiáticos el fútbol español ingresó en enero más de lo que gastó. En los siete últimos ejercicios el Barcelona no incorporó refuerzos invernales. El último fue Affellay en el ecuador de la temporada 2010-11; el Madrid apenas sumó a Diego López en 2013 y a Lucas Silva dos años después. No ocurre lo mismo con Valencia, Sevilla, Villarreal o Atlético, más habituales en este mercado. También pueden ayudar a dinamizarlo en esta oportunidad.

pulsa en la foto GRÁFICO: Inversión de las grandes ligas en el mercado de invierno

En Valencia se apunta a Vietto, puesto en el escaparate por el Atlético y que tenía casi cerrado su pase al Sporting de Lisboa, después de tantear el equipo de Marcelino a Sandro, del Everton, un fichaje más costoso económicamente. El Valencia tiene margen en la hucha y quiere una alternativa por si Zaza, con una rodilla tocada, tiene que parar. No es la única operación en marcha en feudo che porque se negocia con el París Saint-Germain para firmar el pase definitivo de Guedes ante el rendimiento del futbolista y la necesidad del club galo de traspasarlo para cumplir con las reglas del fair play financiero. En Sevilla la llegada de Montella al banquillo parece disipar la opción de que Nzonzi salga del equipo y replantea el mercado para la dirección deportiva al mando de Óscar Arias, que cerró ya hace unos días el fichaje de Arana, lateral zurdo del Corinthians que llega por 11 millones de euros.

La rueda ya ha empezado a girar. Diego Costa y Vitolo no son propiamente operaciones invernales porque fueron cerradas hace meses aunque no podían incorporarse a su destino hasta el 1 de enero por la sanción que sufría el Atlético. En Las Palmas la llegada de Paco Jémez al banquillo abre la puerta de entrada y también la de salida. Gálvez, Jairo y el argentino Peñalba, con el que acaba de coincidir el técnico en el Cruz Azul mexicano, ya se han incorporado. El Levante repatría a Coke, cedido por el Schalke 04, y también regresa Rubén Castro al Betis tras su estancia en el fútbol chino. Bastantes equipos tratan de ir sobre seguro y a costes mínimos, con futbolistas ya testados en la liga española, como el chileno Iturra, que vuelve al Málaga, como Robert Ibáñez, que llega a Getafe, o como Pape Diop y Orellana, que se suman al Eibar. A ese perfil obeceden dos de las golosinas que despiertan deseos: Krychowiak y Sandro. Sobre el mediocentro exsevillista apunta el Getafe y por el delantero que no cuenta en el Everton compiten, entre otros, Valencia y Málaga. En un escenario de topes salariales el dinero no sobra y la prevención ante pasadas fallidas apuestas en el mercado invernal ayuda a ir sobre seguro. Si se repasa la nómina de fichajes más destacados en las últimas dos décadas apenas descollan Aimar, Marcelo e Higuain.

Pero ahora hay un efecto dominó que todo apunta a que ayudará a mover piezas. El seísmo ya fue intenso hace un año cuando la Premier League batió su plusmarca de ingresos y gastos, cuando además por primera vez el dinero de las ventas superó al de las compras. 276 millones de euros gastaron los clubs ingleses en el tiempo que los españoles se contuvieron y apenas superaron los 28. Una tendencia que viene de lejos en Inglaterra. En 2016 sus clubes gastaron 252 millones, por 160, 164 y 147 en las temporadas anteriores. Siempre muy por encima de España (57 millones como tope en 2015 en los últimos cinco cursos), y de Italia, Alemania y Francia. El PSG ya disparó el gasto en enero pasado, con 70 millones para un total de los clubes franceses de 167. Al carro de los grandes fichajes parece que se suma ahora la Liga españaola. Todo se puede disparar hasta la medianoche del 31 de enero.