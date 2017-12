De Aspar Team a Ángel Nieto Team

Cuando su corazón dijo basta en agosto tras un inesperado accidente, Jorge Martínez Aspar se mostró abatido por perder a Ángel Nieto, su amigo del alma. “Me pasé toda la noche repasando la película de su vida. Me duele que no haya ganado su última carrera”, aseguró tras su pérdida. Pasado el tiempo pero no el recuerdo de un revolucionario e inspirador piloto que fue el padre del motociclismo español, Jorge ha decidido rendirle homenaje al cambiar el nombre del equipo, al pasar de llamarse Aspar Team a Ángel Nieto Team.

Así lucirá el nombre del equipo en el campeonato de MotoGP 2018, donde Álvaro Bautista y Karel Abraham serán los pilotos oficiales, al tiempo que en Moto3 estarán a los mandos de las máquinas Andrea Migno y Albert Arenas. No es el único reconocimiento de Jorge Martínez Aspar a su amigo, toda vez que también ha decidido nombrar director de equipo a Gelete Nieto, hijo de Ángel y expiloto del equipo. “Con Jorge viví mis primeros pasos en el motociclismo; con él subí a lo más alto del podio en el Campeonato de Europa y en el Campeonato de España. Ha sido desde siempre una persona muy destacada para nuestra familia y ahora de su mano voy a iniciar una nueva etapa profesional”, explica Gelete. Recoge el testigo Jorge: “Ángel confió en mí para que Gelete se iniciara en el motociclismo y me dijo: ‘Sé que contigo va a aprender’. Poder rendir ahora homenaje a su memoria y llevar a cabo este proyecto de la mano de su primogénito, que fue uno de los primeros pilotos del mi equipo, es todo un orgullo”.

No fue, en cualquier caso, el único que Nieto que corrió con esos colores. Su hermano Pablo y su primo Fonsi también figuraron en la parrilla con el equipo, creado en 1993 por Jorge Martínez Aspar cuando todavía corría, y que en 2010 dio el salto a la categoría reina. Sin embargo, sus grandes éxitos llegaron siempre en 125cc con cuatro títulos mundiales: Álvaro Bautista (2006), Gabor Talmacsi (2007), Julián Simón (2009) y Nico Terol (2011).

Jorge Martínez Aspar se ha mostrado orgulloso de esta nueva etapa: “Aprendías muchísimo a su lado. Ángel ayudó a muchos, a mí entre otros, y ha formado parte importante de mi vida, igual que sus hijos Gelete y Pablo o su sobrino Fonsi. Ángel, estaba especialmente ilusionado con este proyecto. “Ángel Nieto fue la razón por la que muchos españoles, yo, sus hijos, y tantos otros, hemos querido dedicarnos al motociclismo y hemos seguido siendo campeones de nuestra pasión. Gracias a él tenemos la mejor afición del mundo. Ángel será eterno y nunca se irá de nuestros corazones, y con esta iniciativa queremos tenerle más presente aún si cabe, para seguir formando campeones y para seguir avivando la llama de este deporte”, explica Jorge Martínez Aspar.