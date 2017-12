Zidane: “El pasillo no me interesa para nada”

Zinedine Zidane juega con el balón en el entrenamiento de este viernes. PIERRE-PHILIPPE MARCOU (AFP) / VÍDEO: ATLAS

Zinedine Zidane concentrará esta tarde a sus jugadores en víspera del clásico de este sábado (13.00 beIN La Liga) y aseguró esta mañana que tiene a toda la plantilla disponible y que tendrá que hacer varios descartes. Entre los disponibles está Cristiano Ronaldo que esta mañana se ha reincorporado al grupo después de trabajar tres días al margen por el duro golpe en el gemelo que recibió en la final del Mundialito contra el Gremio. En Valdebebas aseguran que, aunque en el gimnasio, ha estado trabajando "como una mula" estos días. "Está al cien por cien", confirmó Zidane, muy risueño durante toda la rueda de prensa.

Le preguntaron por el pasillo, por si cree que es una humillación para el que lo hace o una muestra de respeto. Desde Barcelona han descartado que habrá pasillo al Madrid por haber ganado el Mundial de Clubes. "Lo siento, no me interesa para nada [este tema]. Lo que me interesa es el partido de mañana. No estoy solo aquí, a todos los jugadores, a la gente y al madridismo lo que nos interesa es el partido", contestó Zidane.

Asegura el técnico que mañana sólo se juega tres puntos y que una derrota en el clásico no sentenciaría la Liga pese a que el Madrid se iría de vacaciones a 14 puntos del Barcelona. "Es el partido más difícil de la temporada y es lo que nos mola. Los jugadores juegan para este tipo de partidos. Las fechas del clásico son en lo que piensan los futbolistas cada temporada", explicó.

"No será un partido decisivo para la Liga, no hay que pensar en eso, sería estúpido hacerlo, hay que jugar sin pensar si estamos a 10 o 25 puntos. Yo soy positivo y quiero que juguemos bien, estamos muy bien y lo hemos demostrado últimamente. Estamos mejor en cada zona del campo, si perdemos y no jugamos bien, todos hablarán, claro, pero aunque perdamos, la Liga no va a estar sentenciada. Para mí todos los partidos van a ser finales porque hay que recortar distancias. Pero siempre con tranquilidad, paciencia y calma y con el balón, porque hay que jugar bien al fútbol", analizó el técnico francés.