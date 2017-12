David López: “Pelear por evitar el descenso sería un fracaso”

En el verano de 2014, para poder hacer frente a una deuda con Hacienda, el Espanyol se tuvo que desprender de una de sus perlas: David López (Barcelona, 28 años). Con las cuentas en la UCI, el cuadro blanquiazul no tenía más sueños que pelear por no descender. En 2016, tras la llegada de Chen Yansheng a la presidencia del club de Cornellà, David López regresó al club de su vida. Hoy, la zona de descenso le vuelve a respirar en la nuca al equipo de Sánchez Flores, que recibe al Atlético (21.30. Movistar Partidazo).

Pregunta. ¿Está viviendo una especie de déjà-vu?

Respuesta. No, son circunstancias totalmente distintas. Antes el objetivo clarísimo era evitar el descenso. Ahora, aunque las cosas no están saliendo como esperábamos, hay otros objetivos. Pelear por evitar el descenso sería un fracaso. Tenemos plantilla suficiente para hacer cosas mejores. Pero, a veces, el fútbol es así y, cuando no salen las cosas, toca tirar de humildad y revisar los objetivos.

P. ¿Qué es lo que no sale?

R. Cuando el equipo encontró su forma de juego, como ante el Levante o el Valencia, no se dieron los resultados. Entonces, la confianza se merma y se entra en una fase negativa de la que es difícil salir. Como, por ejemplo, lo que pasó el otro día en Las Palmas. Después del 1-2, comenzaron las dudas. Necesitamos ganar dos o tres partidos o, al menos jugar bien, para darnos cuenta de que somos un buen equipo.

P. ¿Los resultados convierten a los equipos en buenos?

R. No. Si te pones a mirar jugador por jugador o al entrenador o cómo entrenamos te das cuenta de que somos un buen equipo y de que estamos todos en el mismo proyecto. Pero los equipos pasan por malas rachas y ahora estamos en una de ellas.

P. El entrenador habla de tiempo, el presidente habla de Champions, ¿cuál es el proyecto?

R. El proyecto empezó para salvar a un club, que estaba en una crisis profunda. Si no aparecía mister Chen, el Espanyol podría haber desaparecido perfectamente. Pero se han creado unas expectativas no muy altas pero sí muy rápidas.

P. ¿Del club o de la afición?

R. Del club, en el momento en el que se sale y se dice que hay que ir a Europa y en un cierto margen de tiempo. En el fútbol se necesita tiempo, no es solo comprar jugadores. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Entiendo perfectamente la desilusión de la gente, cuando te prometen cosas y no se cumplen. Hay que ser humildes y recordar de dónde venimos. Hoy peleamos por otras cosas. Y no me refiero solamente al tema deportivo. Antes no se podía comprar a ningún jugador y había que vender a los mejores del filial.

P. ¿Molesta jugar en un campo semivacío?

R. Todos tenemos parte de culpa. Por un lado está el tema de los horarios, un partido un lunes a las nueve de la noche no acompaña para nada. Y está el tema de que deportivamente no nos está yendo bien. Si estuviésemos peleando por entrar en la Champions, el campo estaría lleno.

P. ¿El jugador lo siente?

R. Claro que sí, no es casualidad que nuestros mejores partidos fueron cuando más gente había en el campo.

P. ¿Es imposible visualizar al Espanyol en Barcelona como al Atlético en Madrid?

R. No, para nada. Si al socio del Atlético le decías hace 10 o 15 años que estarían en esta situación no se lo hubiesen creído. Hoy, luchan por la Liga y la Champions. ¿Por qué no podemos pensar igual? Si la parte económica acompaña a la deportiva se pueden conseguir buenas cosas.

P. ¿Es el peor momento para recibir al Atlético?

R. Nunca hay buenos momentos para recibir a los equipos grandes. Tenemos que olvidar todo lo que hemos hecho y concentrarnos en lo que tenemos que hacer.

P. ¿Quién se va a adueñar de la pelota?

R. Somos dos equipos que defensivamente nos sentimos cómodos con más metros para correr. Tenemos jugadores verticales y rápidos, muy buenos a la hora de contragolpear. Atacamos mejor con espacios que sin ellos. Tenemos estilos parecidos, pero eso no quiere decir que vaya a ser un mal partido.

P. ¿Entonces, por dónde pasa la clave del duelo?

R. El Atlético, sin hacer un gran partido, te hace un gol con medio despiste tuyo. Últimamente no le están saliendo buenos partidos, como contra el Alavés, que se cerraron en defensa y aprovecharon la ocasión de Torres.

P. ¿Entiende que se discuta a Sánchez Flores?

R. Lo respeto, no lo entiendo. El curso pasado se hizo un muy buen año. Hoy, si miras la alineación no hubo tantos cambios.

P. ¿Eso es bueno o malo?

R. No tendría que haber tanta diferencia. También hubo clubes que se reforzaron muy bien y los equipos que subieron de categoría lo hicieron muy fuertes. La Liga está mucho más competitiva. Y, aun así, si hubiéremos ganado dos partidos más, como contra Las Palmas o el Getafe, ahora estaríamos como el Betis.

P ¿Vosotros y el entrenador son los portavoces del club?

R. Es lo que toca. Cada uno tiene su responsabilidad, el mister para gestionar el grupo y nosotros para hacer las cosas bien en el campo.