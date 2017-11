Inglaterra asalta la Champions

“Cada concentración era como una boda”, cuenta un entrenador español, para describir la sorpresa que le produjo el descubrimiento del espíritu amateur que reinaba hace unos años en el fútbol inglés de máximo nivel profesional. Los jugadores españoles e italianos de los clubes más importantes llevaban más de una década cuidando cada gramo que ingerían, vigilados por fisiólogos y nutricionistas, pero sus colegas ingleses seguían devorando muffinsy bebiendo alcohol sin medida antes de los partidos. El trabajo de campo tampoco difería de esa aproximación sentimental e irreflexiva. Lo extraño no es que United, Chelsea o City lideren las tablas de la Champions. Lo raro, considerando sus recursos materiales, es que no lo hayan hecho con más frecuencia.

El influjo de entrenadores extranjeros como Arsène Wenger, pionero desde su llegada al Arsenal en 1996, de la introducción de nuevos métodos en la Premier, ha contribuido al cambio. El español Lauren, uno de los pilares del Arsenal fundacional de Wenger, sostiene que la transformación viene desde abajo: “En el fútbol inglés ha habido un salto cualitativo a partir del fútbol base, como se ha visto en las selecciones sub-17 y sub-21. Los ingleses saben que la Liga española tiene los mejores futbolistas y ellos han sido listos firmando a los mejores técnicos: Guardiola, Pochettino, Mourinho, Klopp, Wenger... Esa preparación se está notando, especialmente en el caso de Guardiola”. “Esos entrenadores han hecho que el fútbol inglés haya cambiado sustancialmente”, dice Lauren. “Rara vez vemos a equipos jugar ese fútbol directo que veíamos en los 90, ni siquiera el Stoke o el Leeds, los más conservadores. Ahora vemos más toque. Juegan directo solo si salen a la contra. Antes lo hacían por norma”.

Ayudante de Rafa Benítez en el Newcastle y de Nuno en el Valencia, el escocés Ian Cathro es uno de los jóvenes entrenadores británicos marcados por la nueva ola continental. “La evidencia más llamativa es que cada año que pasa los equipos ingleses son menos ingleses en su estilo porque intentan controlar más el juego a través del balón. Se nota la influencia de los entrenadores, especialmente en los equipos que están en la Champions. La cultura de los aficionados y la tradición en Gran Bretaña nos decían que hasta el minuto 90 en el fútbol todo podía pasar. Ahora esa creencia ya no se refleja en la realidad en la medida en que los equipos son más capaces de controlar el partido cuando se adelantan en el marcador”.

“Nadie ha querido cambiar hasta que las nuevas ideas han demostrado que son claramente superiores a las viejas”, dice Cathro. “Diría que ahora la puerta está abierta: unos técnicos la traspasarán y otros no. Pero la verdadera transformación cultural no se completará hasta que no sea un entrenador británico el que se posicione al frente de uno de estos grandes clubes para abanderar el cambio. Necesitamos un Guardiola nacido en las Islas”.