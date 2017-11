Bartomeu tranquiliza a Serrat sobre el futuro de Messi

“Ahora ya estoy tranquilo”. Así respondió Joan Manuel Serrat al periodista Antoni Bassas cuando le preguntó por la repercusión que había tenido el artículo que el cantautor había escrito el pasado sábado en El País, titulado Cuarenta y cinco días. El periodista relató en el programa El Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio que Serrat le había comentado: “Sí, el artículo ha tenido el efecto deseado; el mensaje ha llegado a las personas que tenían que llegar. Lo que no puedo decir es si finalmente habrá foto del jugador con el presidente Bartomeu. Pero yo, ahora, estoy tranquilo, sí”.

La persona que tranquilizó a Serrat fue el propio presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien le llamó personalmente, según contó Xavier Bosch en Mundo Deportivo. El cantautor expresaba en el artículo su temor por el futuro de Leo Messi después de que el futbolista pueda negociar a partir del 1 de enero con el club que quiera si antes no se formaliza su renovación con el FC Barcelona.

En conversación con este diario este martes, Serrat prefirió no dar detalles de la charla con el presidente del club, pero aseguró: “Estoy a la espera de que en el plazo más breve posible se cumpla lo que el señor Bartomeu me explicó a raíz de mi artículo”. El contrato del 10 acaba en junio de 2018 y, aunque la renovación está acordada –los tres nuevos contratos ya están firmados y han entrado en vigor- todavía no se ha hecho la foto oficial protocolaria entre Messi y Bartomeu.