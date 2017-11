APOEL – Real Madrid en directo, la Champions League en vivo

M. 17. Pierde la pelota Lucas Vázquez. Parte desde el centro del campo el gallego, pero no está logrando encarar a su marca, el español Roberto Lago.

M. 15. Se precipita Casilla sacando rápido con la mano pero no llega Kroos. No está fino el conjunto blanco.

M. 14. No está del todo cómodo el Madrid. Tiene la pelota y con ella transmite sensación de peligro pero no está sabiendo culminar las jugadas.

M. 14. Jugada ensayada del APOEL que no les sale. Toca de nuevo desde atrás el Madrid.

M. 13. ¡La metía Cristiano en el área pero no encontró un rematador claro!

M. 9. Intenta calmar este comienzo tan volátil el Madrid, aunque no logra tener la pelota demasiado tiempo en su poder.

M. 4. Ataca el APOEL, no de la manera más vistosa pero sí obliga a retrasar su posición al Madrid.

El once del Real Madrid https://twitter.com/realmadrid/status/933040506610778113

No juegan Casemiro ni Isco. Zidane apuesta por Asensio y por Lucas Vázquez.

¡Ya tenemos el once del APOEL! https://twitter.com/apoelfcofficial/status/933039061815693313

eleonora Giovio

El Apoel necesita ganar si quiere meterse en la Europa League. Con una victoria, el Madrid estaría en octavos. Le puede valer incluso un empate si el Borussia no le gana al Tottenham. Veremos cuántos cambios hará Zidane en el once. Hay rumores de que Benzema no sea titular hoy.