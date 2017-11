Nadal pierde ante Goffin y se retira del Masters de Londres

Nadal, aquejado de una tendinitis en la rodilla derecha, no seguirá en el Masters de Londres. El balear ha tomado la decisión de retirarse tras perder en su estreno en la Copa de Maestros (7-6, 6-7 y 6-4, en 2h 40m) frente a David Goffin en una noche muy áspera.

Nadal quiere, pero su articulación no le deja y el primer compromiso en el torneo que tanto ansía conquistar dejó una imagen desnaturalizada del español y estómagos encogidos. Podrá ganar o perder, estar más o menos fino, pero desde luego no es nada común verle en ese abatimiento porque el físico no correspondía al deseo y se destapó la realidad cruel, la de un Nadal demasiado vulnerable, padeciendo un calvario.

Después de estrellar un revés en la red y entregar el primer parcial, Rafael Nadal se dirigió taciturno hacia la banqueta. Removió su bolso con poca fe y después de dar con una camiseta se dejó caer sobre el asiento. Su cuerpo cayó a plomo, como si la gravedad de repente se hubiese multiplicado por mil y no pudiera más con la tremenda carga. Allí, sintiéndose ya derrotado, vueltas y más vueltas a la cabeza. Comentaba el número uno en los días previos que necesitaba una prueba para verificar su estado real y la pista del O2 actuó como la prueba del algodón: Nadal no estaba. Sencillamente, no era Nadal.

Consideraba el balear que merecía darse una oportunidad, saltar al menos a la pista para testear la rodilla e intentar agarrarse a un torneo que se le ha negado tantas veces. Sin embargo, nada más hacerlo encontró la respuesta feroz de su lesión. Se sostuvo con dignidad, pero la dolencia hizo que la velada se le hiciese tortuosa. Falló golpes que en circunstancias normales nunca hubiera fallado, bolas muy francas que se perdían muy lejos de las líneas sin alguna explicación. No era Nadal, no el auténtico. Agarrotado y dolorido, no podía desplazarse bien y siempre llegaba un segundo tarde a la bola.

Guerreó todo el rato con el temor a hacer el apoyo y, en consecuencia, en una posición tan tardía y forzada, por lo que no conectaba bien el golpe. A la hora de sacar, la negatividad también se hacía visible. Intentaba disimular la cojera y se sostuvo a base de espíritu, pero esta vez no hubo heroicidad, más allá de ponerlo todo sobre la mesa y aceptar el litigio cuando muchos otros se hubieran ahorrado el engorro de antemano. Con Nadal, sea cual sea la circunstancia, por muy hostil que se presente, no cabe la rendición.

Goffin (26 años) se encontró con la inmejorable alianza del sufrimiento y el mal ajeno. Sin hacer nada extraordinario, el belga fue advirtiendo la devaluación anímica del español y se limitó a remar a un ritmo intermedio para ir ganando rentas, aunque permanentemente trastabillado; se adjudicó el primer set, pero lo rubricó con un nivel que en otro momento no le hubiera otorgado posiblemente más de un juego contra un Nadal en plenas condiciones. Aun estando así de mermado, el número uno le dio algún que otro revolcón y puso el puntito de épica. La historia, de no haber tendinopatía de por medio, hubiese sido completamente distinta.

El Nadal corajudo reaccionó para levantarle la segunda manga, pero la desdicha ya estaba escrita. Bloqueado de forma definitiva, la resistencia del español fue diluyéndose y Goffin, fortuna la suya, batió por primera vez al de Manacor y llegó a buen puerto. Las sospechas de que el español no había llegado en buen estado a Londres se corroboraron. La prueba con el belga dejó una ecografía reveladora y la incógnita se despejó: ese rotuliano pide a gritos una tregua inmediata.