Valentino Rossi, operado de una fractura de tibia y peroné

Yamaha ha comunicado esta mañana que la operación de tibia y peroné a la que tuvo que ser sometido Valentino Rossi después de sufrir una caída durante un entrenamiento se ha desarrollado "sin complicaciones". El piloto italiano, de 38 años, fue intervenido en un hospital de Ancona después de someterse a los primeros exámenes médicos en un centro de Urbino.

La cirugía tuvo lugar entre las dos y las tres de la mañana por el doctor Raffaele Pascarella, director del departamento de Ortopedia y Traumatología del centro. Los doctores le injertaron un pin metálico en una actuación que se desarrolló "sin complicaciones", según informa la escudería japonesa.

"La operación fue bien. Esta mañana, cuando desperté me sentía realmente bien. Me gustaría agradecer a todo el equipo del hospital y al doctor que me operó el trabajo que han realizado. Me gustaría volver a subirme a la moto lo antes posible y haré todo lo que esté en mi mano para que así sea!", aseguró el piloto.

Rossi, de 38 años, intentaba ganar este Mundial. Y no iba por mal camino, a pesar de contar solo con una victoria, en Assen. Actualmente, es el cuarto clasificado y está a tan solo 26 puntos del líder, su compatriota Andrea Dovizioso.