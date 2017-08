Qué equipos tuvieron suerte en el sorteo de Champions

Después de cada sorteo de Champions surge el debate: ¿qué equipos han tenido más suerte? A continuación analizo el grupo de cada equipo y mido su fortuna. Par eso comparo sus rivales con el resto de equipos que podrían haber enfrentado. La comparativa se basa en un ranking Elo, una medida objetiva de fortaleza —original del ajedrez— que ordena a los equipo por sus resultados recientes. Al final del texto se encuentra la metodología.

El Sevilla es el segundo con mejor fortuna de los 32 participantes. Como se observa en el gráfico de arriba, al equipo andaluz le tocaron los rivales más fáciles del bombo 1 y del 4 (Spartak de Moscú y Maribor). El único equipo con más suerte fue el Liverpool, también del grupo E.

Los equipos con peor suerte han sido Juventus, APOEL, Borussia Dortmund y, sobre todo, Olympiakos. El equipo alemán se encontró con las peores bolas del bombo 1 y 3 (Real Madrid y Tottenham). Olympiacos se emparejó con Sporting de Lisboa, Juventus y Barcelona.

De los españoles, el Barcelona sacó las peores bolas. Al equipo azulgrana le tocaron los segundos peores rivales entre los posibles del bombo 1 y 4 (Juventus y Sporting). En el primer bombo solo tenía una opción peor que la Juventus —el Bayern—, y cinco mejores: Chelsea, Mónaco, Benfica, Shakhtar y Spartak.

Pero el Madrid tuvo peor suerte medida en puntos Elo. La métrica anterior es mi preferida para medir la suerte de un sorteo, porque es sencilla, pero no es la única. Una alternativa más elaborada consiste en calcular la diferencia en puntos Elo entre el rival que te ha tocado y los que te podían tocar. Esa fórmula captura matices como éste: no es lo mismo que te toque el mejor de tres rivales parejos (por ejemplo, con 1850, 1845 y 1840 puntos Elo) o de tres rivales desequilibrados (por ejemplo, con 2000 puntos el primero y 1800 los otros dos). Con esta métrica, Real Madrid y Barcelona se intercambian posiciones.

El motivo principal es el cruce con el Dortmund. Según la primera métrica, e Dortmund era un rival afortunado para el Madrid: de los cinco equipos que podían tocarle del bombo 2, el Dortmund era el más fácil (1859 puntos Elo), solo por detrás del Oporto (1745 puntos). Sin embargo, el Dortmund no es mucho peor que el resto de rivales posibles —PSG (1879), United (1875), City (1870)— y por eso la segunda métrica no lo considera un cruce afortunado.

El grupo del Real Madrid es el más fuerte de todos. En la tabla anterior se muestra el ranking Elo promedio de cada grupo. El más fuerte es el grupo H con 1860 puntos: el Real Madrid aporta 2087 puntos, el Tottenham 1886, el Dortmund 1859, y el APOEL 1608. El segundo grupo más fuerte es el del Barcelona, y el más débil, el del Sevilla.

También se muestra el nivel de los rivales de cada equipo, otro dato que sugiere que el Madrid no tuvo más suerte que el Barcelona. Sus rivales son algo superiores en puntos Elo.

El formato del sorteo deja una última curiosidad: ahora mismo estar en bombo de los campeones no es una ventaja. El sorteo está diseñado para evitar que los mejores equipos se enfrenten. En el bombo 1 están los campeones de siete ligas y de la Champions, mientras que el resto de equipos se reparten en los bombos 2, 3 y 4 ordenados por sus coeficientes UEFA. Es posible que los campeones de liga fueran tradicionalmente los mejores equipo, pero hoy en día no es así, porque hay algunas competiciones superiores a las demás. Este año, por ejemplo, los equipos de los bombos 1 y 2 son prácticamente igual de fuertes: los ocho equipos del bombo 1 tiene un ranking Elo de 1878 puntos y los del bombo 2, de 1876. No hay diferencia. La brecha solo se abre el bombo 3 (1763 puntos de media) y el bombo 4 (1622).

Metodología. Para calcular la suerte de un equipo considero la fortaleza de sus posibles rivales. Si en el primer bombo te toca el rival más difícil de los siete posibles, has tenido mala suerte. Si te toca el débil, has tenido buena suerte. La fórmula exacta es: (númeroRivalesPeores - númeroRivalesMejores) / númeroRivales, expresado en porcentaje. La suerte así expresado puede ser positiva o negativa.

Al hacer el cálculo he tenido en cuenta que el sorteo de la fase de grupos reparte a los equipo en cuatro bombos con ocho equipos, de los que se escoge uno para cada grupo. También tengo en cuenta que un equipo no puede jugar contra rivales del mismo país).

Para decidir qué rivales son difíciles y fáciles he usado una medida objetiva: la posición que ocupan en un ranking Elo (Clubelo.com). El ranking Elo es una clasificación inspirada en la que se usa en ajedrez. Mide la fortaleza de los equipos teniendo en cuenta sus resultados recientes. Ahora mismo, por ejemplo, los mejores equipos del ranking son Real Madrid (2087 puntos), Barcelona (2023) y Bayern (1986). En la web de Clubelo explican detalladamente el cálculo.