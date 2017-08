El Barcelona ficha a Paulinho

El Barcelona ha oficilizado este lunes el fichaje por cuatro temporadas de José Paulo Bezerra Maciel Júnior, Paulinho, centrocampista brasileño de 29 años que ha disputado las últimas temporadas en el Guangzhou Evergrande de China. "Se ha llegado a un acuerdo de traspaso de 40 millones", explica el comunicado de la entidad azulgrana; "y la cláusula de rescisión se ha cifrado en 120 millones".

No ha logrado rebajar nada el Barcelona el precio que solicitó de buenas a primeras el Guangzhou. "No, no han querido negociar", se lamentaban desde el club azulgrana, dado que al principio del verano no querían superar un desembolso de más de 30 millones. "Pero es una de las prioridades de los técnicos", justifican desde la entidad. También lo era del secretario técnico Robert Fernández, que entiende que puede aportar músculo al eje además de llegada al área porque es un jugador de amplio recorrido. "Queremos un jugador que pueda actuar tanto de mediocentro como de interior", señaló hace unas semanas.Su llegada, sin embargo, refuerza el overbooking de la medular, dado que hay 10 jugadores para tres puestos (11 si se cuenta a Mascherano). A saber: Busquets, Rakitic, Iniesta, Denis Suárez, Samper, André Gomes, Arda Turan, Rafinha y Sergi Roberto.

Paulinho pasará el jueves el reconocimiento médico y ese mismo día firmará el contrato y se presentará en sociedad. El brasileño ya pasó por Europa en las filas de Tottenham, pero no acabó de funcionar, relegado al banquillo por Pochettino. Harto de no jugar, prefirió ganar más dinero en la liga china -cobraba unos ocho millones y en el Barça no pasará de los cinco- y de paso recuperar su nivel futbolístico. Suficiente para convencer al seleccionador de Brasil, Tite, que ya le había dirigido en el Corinthians y salieron campeones. Después del lateral derecho Semedo y de la repesca del extremo deulofeu, llega Paulinho. Tras él, se supone que el Barça cerrará las incorporaciones de Dembélé -declarado en rebeldía y sancionado por el Dortmund- y de Coutinho, que pidió el transfer request al Liverpool.