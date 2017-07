Mireia Belmonte logra el oro en los 200 mariposa de los Mundiales de natación

Mireia Belmonte ha logrado este jueves el oro en los 200m mariposa, su segunda medalla en los Mundiales de natación de Budapest, tras marcar un tiempo de 2 minutos 5,26 segundos. La nadadora española, de 26 años, cuatro veces medallista olímpica, ha batido a la húngara Katinka Hosszu, que nadaba ante su público y solo ha podido ser bronce (2m 5,39s). La plata ha sido para la alemana Franziska Hentke (2m 6,02s).

Nada más finalizar la prueba, aún exhausta, Belmonte ha atendido a los micrófonos de TVE: "Todavía no sé lo que ha salido", ha empezado diciendo. "Aún estoy asimilándolo. Es la medalla que me faltaba y ha venido hoy", ha añadido la medallista, que ha explicado también que por la mañana se encontraba resfriada y no sabía cómo iba a llegar al momento decisivo.

Los últimos 100 metros han sido de nuevo claves para la victoria sobre sus rivales. "Solo veía que en la izquierda tenía a la alemana cerca. Me guiaba por la visión periférica. Hosszu estaba en la siete y era imponible verla", ha comentado sobre la carrera.

Belmonte, arriba, y la alemana Hentke, durante la final de 200 mariposa. Alberto Estévez EFE

En unos días frenéticos, Belmonte se adjudicó el martes la plata en los 1.500 libres y el miércoles sacó el billete para la final de 200m mariposa con el tercer mejor registro: 2 minutos 6,71 segundos. Hosszu, por su parte, nadó la semifinal media hora después de competir en la final de 200 libre y solo pudo clasificarse sexta, con un tiempo de 2m 7,37s.