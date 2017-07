Mireia Belmonte, plata en los 1.500m libre de los Mundiales de natación

Mireia Belmonte siguió el rastro de la inaccesible Katie Ledecky y al cabo de 15 minutos de picar el agua se hizo con la primera medalla de plata de categoría olímpica de España en los Mundiales de Natación que se celebran en Budapest. La prueba de los 1.500 metros fue la ocasión perfecta para esta nadadora de coraje, que supo dominar los nervios, colocarse, y esperar a dar el zarpazo en un magnífico ejercicio de táctica. No fue una final especialmente rápida, considerando los precedentes de vértigo. Ledecky es la única nadadora que puede marcar un ritmo terrible para las demás y confortable para ella. La estadounidense reservó energía, completó la distancia en solitario y marcó un tiempo de 15m 31,82s, el quinto mejor crono de la historia, en un universo que únicamente ha visitado ella. Ninguna otra mujer ha nadado por debajo de los 15 minutos 38 segundos. Mireia Belmonte la siguió en 15m 50,89s, diez segundos más rápido que en su mejor actuación en esta disciplina. Fue un recorte sideral. La marca la sitúa con todo derecho entre las mejores fondistas que han existido.

"Era una carrera difícil porque éramos cuatro chicas para dos medallas", dijo la española al salir de la piscina. "A Ledecky es difícil cogerla... Tenía claro que debía salir valiente, aguantar entre las primeras y luchar hasta el final. Me ha sorprendido el ataque de la húngara Kapás al principio. Fue demasiado pronto. Pero he mantenido la calma, Kapás y la china Hou se han quedado atrás a mitad de carrera, y después me he encontrado bastante cómoda. No estoy acostumbrada a nadar una prueba tan larga. Lo más importante es tener paciencia y no acelerar hasta que no estás muy seguro porque puedes pagar el esfuerzo".

Mireia Belmonte se despegó a falta de 400 metros. La italiana Simona Quadarella, de 19 años, hizo un despliegue de bravura en un mano a mano con su vecina de calle que la proyectó hasta el bronce con un gran tiempo: 15m 53,86s.

El 1.500 libre femenino ha sido admitido hace solo un mes como prueba olímpica. Se disputará en unos Juegos por primera vez en Tokio, en 2020. La FINA, sin embargo, lo incorporó a su programa a partir de los Mundiales de 2001. La prueba celebrada en Budapest no ha sido la más veloz. En las finales de 2015 y 2013 las seis medallas se obtuvieron con tiempos inferiores a 15 minutos 48 segundos. En 2015 Ledecky estableció el récord vigente (15m 25,48s) y la neocelandeza Lauren Boyle fue plata en 15 minutos 40 segundos. En 2013, en Barcelona, Ledecky también firmó un récord mundial (15m 36,53s).

Ledecky se reservó en los 1.500 de Budapest porque media hora después le tocaba nadar las semifinales de los 200 libre, la prueba en que se encuentra más incómoda.