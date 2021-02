El regreso de Morgan a lo grande

Morgan regresa, y lo hace por todo lo alto. El grupo madrileño publica este viernes el primer disco en directo de su carrera, Home. Live at Circo Price, pero además también tiene ya listo su tercer álbum en estudio, un trabajo grabado en los últimos meses en los estudios de grabación de Le Manoir, en Francia, con el productor Carles Campón, conocido por su estrecha relación con Jorge Drexler, pero también por colaborar con Xoel López, Vetusta Morla y Natalie Lafourcade.

Home. Live at Circo Price, que sale este viernes 26 de febrero en todas las plataformas digitales, recoge el concierto que la banda ofreció en enero de 2019 dentro de la programación del Inverfest. Una noche muy especial perteneciente a la gira de Air y donde el grupo desplegó todas sus virtudes sobre el escenario. Como adelanto, hoy mismo han compartido Somebody to Love, la versión de Queen que tocaron esa misma noche, en uno de los momentos más intensos de la actuación con los vientos pletóricos unidos a los coros, la instrumentación del combo y la voz de Nina llevando a Freddy Mercury a su terreno.

Desde el primer corte, Planet Earth, pistoletazo de salida de aquel concierto que todavía se recuerda como uno de los mejores del grupo en su carrera, el disco vibra con gran ardor. Home. Live at Circo Price recoge con mucha fidelidad cada detalle de esa actuación en la que se demuestra que Morgan tiene uno de los directos más arrolladores de la escena española. Un directo que se eleva por encima de la media gracias a una instrumentación como caballos de batalla, galopando con brío y arresto vencedor en sus revoluciones de folk, rock, soul y funk. También gracias a la incombustible voz de Nina, capitana de esa estampida de caballos salvajes, una garganta de fuego primario que fascina tanto por la pureza de su brillo, como cuando se recrea en las alturas en este directo en Blue Eyes o en Oh, Oh, como lo hacen también por el desgarro de sus baladas, como en las cortantes Sargentos de hierro y Volver, canción que esa noche, como es habitual, la vocalista interpretó sola al piano y, antes de que todo el público la acompañe cantando con ella el estribillo, se oye un “olé” de un tipo, entusiasmado ante el derroche de cualidades.

Hay tanto pundonor en las pegadas instrumentales de Morgan que casi parecen salidos de Chicago o Austin, tal que si por la sangre de Alejandro Ovejero (bajo), David Schulthess (teclados), Ekain Elorza (batería) y Paco López (guitarra) corriesen las american roots, esas raíces americanas que forman el tejido impresionante de la música popular estadounidense. A veces, como en Another Road (Getting Ready), coquetean con el soul colorido de Stevie Wonder para acabar en sinfonías de rock; en otras, como en Work, se mueven entre el R’n’B para barnizar todo de pop; yen otras más, como en Home, el blues baña una composición que acaba en una especie de plegaria gospel. El catálogo es muy rico.

Live at Circo Price es el mejor testimonio de que Morgan son grandes en directo. Es sobre el escenario donde se muestra la verdadera talla de los artistas y, en el caso de este grupo madrileño, se puede afirmar, escuchando este disco, que son incluso mejores que en estudio. Fuera de los patrones indies, tan instalados en el circuito español, la facilidad para conectar con el público es asombrosa, ofreciendo un banquete sonoro tan sabroso y diferente al resto. Para después de verano, espera un nuevo álbum en estudio y será otra oportunidad para medir la calidad de Morgan. El grupo dispara con ganas en este 2021. Dice mucho de esta banda, una banda hambrienta y ambiciosa.