Monkey Week, el festival de los valientes

No es lo mismo, es distinto. Pero 2020 ya no sirve de excusa, se termina, y a pesar de todo la música sigue ahí, aunque sea a distancia. Por eso, en esta ocasión no lamentaremos no haber podido ir a Sevilla y ver en directo a decenas de artistas, que también, porque sobre todas las cosas celebraremos que hemos podido disfrutarlo. Y es que sí, a pesar de todo, el Monkey Week SON Estrella Galicia ha mantenido su alma intacta celebrando una edición online especial a través de YouTube.

El mundo es de los valientes y este festival lo es. El Monkey lo ha logrado porque gracias a su apuesta hemos vuelto a descubrir nuevos sonidos en un festival y a guardar todo el talento que nos ha gustado en nuestras listas de Spotify. Eso sí, desde casa. Pero el Monkey nunca falla, sabe lo que es apostar y eso inspira. Mundo Prestigio fue una de las primeras balas que disparó la cita andaluza en la programación y ahora Mundo Nuno ya está entre mis canciones favoritas. Pero hay más, mucho más, sobre todo si hablamos de lo que se lleva, de lo que la pandemia ha encumbrado: el bebroom pop. María Blaya es una de sus voces más relevantes y ahí estuvo, en el cartel más arriesgado del circuito.

Los tres presentadores del Monkey Week 2020: Joan Vich, Rocío Saiz y Javier Moya.

Lo cierto es que lo desconocido tiene un punto surrealista que hace más especial todo. Por eso, en el Monkey, es inevitable sentirse así al escuchar la entrevista realizada por tres grandes de la industria como Rocío Saíz, Joan Vich y Javier Moya a la voz de Zulu Zulu, al presenciar el Karaoke de Los Jaguares de la Bahía o simplemente al ver un directo tan exótico como el de Space Surimi, el secreto mejor guardado del hip-hop nacional. Y es que todos ellos forman parte de una programación que cuenta con casi un centenar de conciertos y showcases, sesiones de DJs, entrevistas con invitados estelares y un sinfín de secciones tan delirantes como divertidas que convierten a este en uno de los eventos musicales con más personalidad del país.

Desde este martes y hasta el domingo, el Monkey cuenta sobre sus escenarios con valores en alza como Adiós Amores, Dani, Isabel Do Diego, Lasole, Laura LaMontagne & Pico Amperio, rebe o RomeroMartín; nombres ya asentados en nuestra escena como Bronquio, Chaqueta de Chándal, Colectivo Da Silva, El Lobo en tu Puerta, Los Jaguares de la Bahía, Los Mejillones Tigre, Lost Twin o Vera Fauna; y artistas con una ya reconocida trayectoria a sus espaldas como Joaquín Pascual, Lorena Álvarez, Los Hermanos Dalton, María Rodés, Raúl Cantizano + Los Voluble o Rosario La Tremendita.

Pero el Monkey también traspasa fronteras. Un año más, el Festival Marvin de México, toda una institución en su país, y el festival andaluz han estrechado los fuertes vínculos que les unen. Así, el evento mexicano presenta en la 12ª edición del festival español a tres valores de la escena latinoamericana más actual: María Daniela y Su Sonido Lasser, Tripulación de Osos y Valgur. Y a su vez, el Monkey presentará en la nueva edición de Festival Marvin -que también se traslada íntegramente al ámbito online los días 26, 27 y 28 de noviembre- a otros tres valores en alza de la escena patria: Adiós Amores, Colectivo Da Silva y Los Mejillones Tigre.

Concierto en directo de María Rodés y su banda en el Monkey Week 2020.

Y este año, la fuerza del festival ha sido mayor gracias a las mañanas de Monkey Week PRO, destinadas a los encuentros y actividades con profesionales de la industria musical en las que por ejemplo, hemos conocido más sobre la figura del supervisor musical. Y no solo eso, también hemos aprendido en las entrevistas de Monkey Week TV con figuras relevantes de la escena musical internacional como Bunbury o Paco Loco y nos hemos reído gracias a los invitados de la sección "Gente Mona. Un zoom con..." como Pantomima Full y La Terremoto de Alcorcón.

Así que sí, en el peor momento de la industria musical en vivo, el pequeño Monkey Week SON Estrella Galicia se ha convertido en algo gigante. Ha pasado de celebrarse durante 4 días a 6 y ha contado con una media de 8000 visualizaciones cada jornada. Y lo que queda. Os recordamos que toda la programación de Monkey Week TV puede seguirse online y de forma gratuita hasta el próximo domingo 22 de noviembre hasta bien entrada la madrugada, a través de Youtube, Twitch y de la propia web del festival.

Posdata: un saludo para los de la primera fila del chat de YouTube.