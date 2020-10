El regreso de Bruce Springsteen al maravilloso sonido de Jersey Shore

Bruce Springsteen y la E Street Band regresan por todo lo alto. Letter to You, el nuevo disco del músico estadounidense y su banda que se publica este viernes, es una obra comparable a todo su glorioso pasado, ese al que siempre se acude para reprocharle lo lejos que había quedado en los últimos años. Después de décadas con todo tipo de álbumes, por fin, Springsteen y el grupo que le aupó a lo más alto consiguen un sonido compacto y orgánico, muy actualizado. La E Street Band suena contundente y arrebatadora para este siglo XXI.

En esta lista de reproducción, partimos de los dos adelantos del nuevo álbum, ‘Letter to You’ y ‘Ghosts’, para introducirnos en la fructífera escena de Nueva Jersey. Un sonido particular lleno de referencias al rock’n’roll, soul, R&B y doo-wop de los cincuenta, sesenta y setenta. Ante la salida de Letter to You, Springsteen reconoció que revivió momentos de sus comienzos en The Castiles, una de sus primeras formaciones a principios de los setenta, antes de que conociera a los chicos de la E Street Band con los que, finalmente, desarrolló todo su ideario sonoro, toda una cruzada efusiva de rock, ejemplificada en obras cumbre como The River. El mítico doble álbum de Bruce con la E Street Band acaba de cumplir justamente 40 años de su publicación. En esta lista, se pueden escuchar un par de canciones: la festiva ‘Sherry Darling’, muy apreciada en sus conciertos, y uno de los descartes que se incluyó después en la caja conmemorativa: ‘Meet Me in the City’, una joya del mejor sonido Springsteen & E Street Band.

Ese regreso a sus primerísimas huellas en Letter to You, invita a repasar lo que en la época en la que empezaron a triunfar Bruce y la E Street Band como una gran banda de bares se conoció como Jersey Shore, un hervidero de artistas y grupos que se movían por un circuito cuyo principal epicentro era Asbury Park, ciudad recreativa y playera, donde había madrugadas regadas de alcohol y el mejor rock and roll de la Costa Este. La escena de Jersey Shore tiene sus orígenes en el doo-wop de los cincuenta con bandas como The Drifters y se desarrolla hasta nuestros días con grupos y artistas como The Gaslight Anthem, Joe D’Urso e incluso Marah, naturales de Filadelfia.

De los juegos vocales y ritmos festivos de los propios Drifters, pero también de Frank Valli y sus Four Seasons (vertiente blanca, italoamericanos) y The Five Saints (vertiente afroamericana como The Drifters), se pasó con el tiempo a sonido más visceral, al que se le insufló mucho rock de primera escuela y soul de la edad dorada de los sesenta con cierta estética contracultural. En ese momento, grandes embajadores de esa escena, que idolatraba el poder de la jukebox, estaban compañeros y amigos de Springteen y la E Street Band como Southside Johnny y Gary US Bonds, ambos artistas con los que solían compartir escenarios en locales como el Stone Pony y también a los que Springsteen cedía canciones. Ambos todavía están activos, moviéndose especialmente como músicos de garitos en Nueva Jersey, Filadelfia y Nueva York.

Hubo también nombres interesantísimos como Mink Deville, quienes, con el gran Willy Deville al frente, agitaron la escena punk del CBGB’s con su apertura de miras sonoras y gusto por el Jersey Shore Sound. Y el de la inconmensurable Darlene Love, voz clave del mejor soul de la factoría de Phil Spector y que, en los últimos años, sacó Introducing to Darlene Love, un álbum que homenajea a ese sonido del que ella es también gran francotiradora con su voz dulce y pasional.

El sonido Jersey Shore, al que tanto le deben Springsteen y sus chicos de la E Street Band y que tanto les debe esa escena a ellos, es una filosofía de canciones trepidantes donde se habla de veranos febriles, bares a rebosar, aventuras de feria, diners abiertos de madrugada, carreteras inundadas de sueños y gramolas echando humo al amanecer. Un sonido que es un maravilloso soplo de vida.

