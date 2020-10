Sergio Peris-Mencheta: “He abandonado más lecturas de las que he terminado”

La palabra versatilidad define a Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975). Además de aparecer como actor en la recién estrenada nueva entrega de Rambo y en la serie Snowfall, también es productor y director de las obras teatrales Lehman Trilogy (programada estos días en los Teatros del Canal de Madrid) y la más reciente Castelvines y Monteses, de Lope de Vega.

¿Cómo han convivido en su cabeza Rambo con los Lehman Brothers y los versos de Lope de Vega?

Actor y director conviven siempre bien. Me siento muy afortunado por poder trabajar en las dos facetas, y además en proyectos tan “polares”. Sin rambos o snowfalls no me podría permitir dedicarle tantísimas horas a la creación de proyectos teatrales.

Los Lehman nos retrotraen a la Gran Recesión de 2008. ¿Quiénes cree que serán los protagonistas de las futuras obras sobre la crisis de la pandemia?

Sin duda, Bill Gates. Dependiendo del punto de vista del dramaturgo, será un Jesucristo o un Ricardo III.

Últimamente se sube usted poco a los escenarios. ¿Definitivamente le gusta más la dirección teatral que la interpretación en el teatro?

Vivo (porque trabajo en Los Angeles) a 9.000 kilómetros de Madrid. Para poder subirme al escenario necesitaría al menos un año sabático de Snowfall. El compromiso en el teatro y con el teatro es fundamental, especialmente en los tiempos que corren.

¿Qué obra teatral le ha impactado más últimamente?

Me atrapó Man Up, de Teatro en Vilo.

¿Y su favorita de todos los tiempos?

Tengo varias. La versión de Incendies de Mouawad por Oriol Broggi en el teatro de la Biblioteca de Barcelona. El Urtain de Animalario. La avería dirigida por Blanca Portillo. André y Dorine de Kulunka. Ô del Cirque du Soleil en Las Vegas. Pero con La trilogía de los dragones de Robert Lepage para mí hubo un antes y un después.

¿Cuál adaptaría al cine?

Me encantaría adaptar la que produjimos en Barco Pirata [su productora] hace dos años: Quién es el señor Schmitt, de Sébastien Thiéry.

¿Qué libro tiene en su mesilla de noche?

Poeta en Nueva York.

¿Cuál no pudo terminar?

He abandonado más lecturas en general de las que he terminado. Soy un lector impaciente. Si no me atrapa a la hora, mala cosa.

¿Qué canción o tema musical elegiría como autorretrato?

The Story, de Brandie Carlile.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

Las respuestas a este tipo de preguntas.

¿Qué papel o trabajo no aceptaría jamás?

Tengo dos hijos. El umbral de mi exigencia laboral ha bajado mucho desde hace ocho años. Ya no sólo hay que comer: hay que dar de comer.

¿Y qué personaje mataría por interpretar?

Me encantaría hacer algo parecido a lo que me propuso Jorge Coira en 18 Comidas.

¿A quién le daría el Premio Nacional de Teatro?

Ex aequo a Teatro del Barrio, El Pont Flotant, Tantaka, La Perla y Kulunka.