El odio al africano es una elección

El único detalle que ha tenido el coronavirus en su malevolencia es que no llegó en patera, sino más bien en clase business, y que países donde tanto está creciendo la xenofobia como Italia de la mano de Salvini tuvieron que corregir rápidamente prioridades. Es poco realmente para darse una alegría, pero es el contexto que acoge una novela surgida de las entrañas de la necesidad.

Toda obra es un choque. De personajes, de situaciones, de problemas. Y Estoy contigo, de Melania G. Mazzucco (Anagrama), es el choque entre una enfermera congoleña, Brigitte, que ha tenido que huir de torturas, violaciones y represión por atender a siete heridos en una manifestación opositora, con la realidad de Italia, de Europa, donde el submundo de los sin papeles te puede arrastrar a circuitos tan desgraciados como aquellos de los que escapaste. Mazzucco disecciona el caso de esta mujer refugiada en el que brillan con luz propia las personas que la detectaron sola, fugitiva, enloquecida, enferma y hambrienta en la estación Termini de Roma, y la lograron acompañar en un largo proceso de acogimiento, asesoramiento y ayuda minado en muchas ocasiones por la tentación de la locura, del autoabandono, por la burocracia inhumana y por la xenofobia.

Porque no hay soluciones simples en Estoy contigo, como no las hay en la vida misma: el proceso de inmigración, como la construcción de esta novela, no es una línea recta entre en el horror y la salvación, sino una ruta circular, un bucle infinito en el que tras un enorme éxito que dibuja constantes puntos de inflexión frente al abismo (acceso a una cama, a un comedor social, a una audiencia para solicitar asilo) llegan siempre otros con un brutal potencial de hundimiento: la imposible búsqueda de trabajo, el rechazo por ser negro, entablar relaciones, la triste reagrupación familiar con unos hijos que ya no te reconocen y sus respectivos rechazos en los entornos que van a encontrar.

“El mal siempre es una elección”, aprendemos de la mano de Mazzucco (Roma, 1966). Y el odio al extranjero, al africano, al pobre también lo es, podríamos añadir.

La autora tomó este libro como un cincelado limpio y sin escondites de una historia real. Quién dijo Nuevo Periodismo. La escuela forjada por Truman Capote en A sangre fría, consagrada como piedra angular de las novelas de no ficción, tiene ya una nueva obra en su cantera.

La novela parte de la llegada a Roma de Brigitte, donde se va a aferrar al primer espacio conocido, la citada estación Termini, pese a los guardas que le ordenan “circule” si la ven parada porque parece dar más miedo una negra loca y quieta que un delincuente en movimiento. Come de la basura y malvive enferma hasta que un sacerdote la detecta y empieza el lento proceso de resurrección. Costará que cuente las vejaciones, delitos tan brutales “que no tienen derecho a ser dichos”, propios de una “dimensión que no pertenece a los hombres”.

Pero si no pertenece a los hombres a quién si no pertenecen el rechazo, el insulto, el odio, la deshumanización, la violencia de una sociedad italiana (europea) que en general no te mira y si te mira es para excluirte. Los viejos italianos no quieren cuidadoras negras y solo cuando están dementes, cuando el alzheimer les nubla el entendimiento y no se dan cuenta y no eligen, podrán aceptar que les cambie el pañal esta congoleña que de poseer clínica propia en su ciudad ha saltado, y muchas gracias, a poseer un título de cuidados geriátricos y a lograr sustituciones eventuales en residencias.

Es tan poderosa la historia que olvidamos que estamos en un libro y que la construcción de que se ha dotado Mazzucco es un artificio tan poderoso como ella. Avanza en círculos y no en línea recta, avanza intercalando dos primeras personas (la propia autora en escasas ocasiones y la protagonista cuando logra la confianza y seguridad para ahondar en sus heridas) y un relato omnisciente en tercera sin que rechinen los cambios. Es desnuda, es factual, sin emociones más allá de las que suscita limpiamente el transcurrir de los hechos, como una pluma notaria de las pequeñas historias que esconden las historias anónimas.

Y una guinda: es sumamente interesante la reflexión que acerca el papel de las comisiones que conceden el asilo con el de la literatura: a falta de una verdad probada, los entrevistadores buscan verosimilud en el relato y no aceptan por ello historias de supuestos homosexuales o personas perseguidas en general que funcionan como fotocopias, aunque al desarbolar el golpe de picaresca estén desarbolando una lucha de supervivencia. En la literatura, como en la comisión de asilo, tampoco funcionan las copias, las imitaciones, ni siquiera la verdad, solo la verosimilitud. Esta grandeza nos la quedaremos para siempre.