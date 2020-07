Asier Etxeandia: “El sentido del ridículo está sobrevalorado”

Asier Etxeandia (Bilbao, 1975) es un intéprete versátil. Lo mismo rueda con Almodóvar que hace teatro o series de televisión, pero además hace dos años formó el grupo musical Mastodonte, junto al instrumentista Enrico Barbaro, con el que va a estar ocupado este verano. Hoy canta en Madrid y el 24 de julio en Sevilla.

¿Qué le llevó a ser actor?

Nací siendo otros, era la única manera de no volverme loco.

¿Cómo se relaciona el actor Asier Etxeandia con el músico del mismo nombre? Es decir, ¿qué le aporta el uno al otro?

No están separados, conviven juntos. Para vosotros son dos cosas, para mí es la misma. Soy yo haciendo lo que hago de diferentes maneras. Y con un mismo objetivo, conmover

¿Siente mucha diferencia cuando sube a un escenario a cantar que cuando lo hace para interpretar una obra teatral?

No. Aunque cantar tus propias canciones te hace más vulnerable que interpretar textos de otros. Pero el proceso es el mismo.

¿Cómo definiría el sonido mastodóntico?

Epico, rotundo, celebrador, lúdico, emocional, esperanzador, bailable, elegante e intenso.

¿Qué canción le habría gustado firmar?

Eye in the Sky, de The Alan Parson Project. Heroes, de David Bowie.

¿Y su cantante o grupo favorito?

David Bowie y Madonna.

¿Qué tipo de música aborrece?

La que intenta aparentar para vender. Cualquiera que sea carente de identidad.

¿De qué tiró más durante el confinamiento: libros, películas, música, televisión? ¿Algún título en especial?

Música y cine. El disco Pink moon, de Nick Drake. Y Gigante, película que me obsesionó en mi infancia. Me ha vuelto a emocionar.

¿Qué película ha visto más veces en su vida?

E. T. Me llevó mi tía Clara de pequeño.

¿Qué papel como actor le ha marcado más?

El maestro de ceremonias de Cabaret.

¿Qué libro o libros tiene en su mesilla de noche?

Adiós a mi concubina, de Lilian Lee.

¿Alguno que no pudiera terminar?

La divina comedia de Dante. Lo intenté con todo mi empeño.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

Las redes sociales y el sentido del ridículo.