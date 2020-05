Jessica Andrews: “Nunca he podido terminar de leer nada de Jane Austen (lo siento)”

Jessica Andrews (Sunderland, 1992) ha entrado con fuerza en la literatura. Su primera novela, Agua salada, ha sido una revelación en el Reino Unido y ahora se publica en España (Seix Barral), donde vive desde hace más de un año, primero en Barcelona y ahora en el pueblo costero de El Garraf, donde afirma sentirse en calma para escribir.

¿Qué le llevó a ser escritora?

Cuando era más joven, me inspiraron figuras femeninas de la música punk como Patti Smith, Debbie Harry y Kathleen Hanna. Me enseñaron a tener una voz y a ser valiente para usarla.

En su novela, una joven se traslada a Londres para iniciar su vida adulta, pero se da cuenta de que no encaja en esa ciudad. ¿Hay un lugar para cada persona?

A medida que me he ido haciendo mayor he ido aprendiendo que el mejor lugar es aquel en el que está la gente que te importa. Antes solían gustarme las ciudades rápidas y caóticas, pero vivir en Irlanda y escribir allí esta novela me enseñó el valor de tener un lugar tranquilo para pensar y escribir.

¿Hay algo de esa joven en usted? Ha vivido en muchos sitios distintos...

Sí, por supuesto. He pasado mucho tiempo cambiando de ciudad y sintiendo que en realidad no pertenecía a ningún lugar. Recientemente he empezado a sentir que quiero quedarme quieta. Cuando te mudas a menudo parece que nunca llegas a conocer en profundidad ningún lugar, estás siempre rascando la superficie.

¿Es Barcelona un buen lugar para escribir?

Viví en la ciudad un tiempo, pero ahora estoy instalada en El Garraf, un estupendo sitio para escribir. Es tranquilo, bonito y está junto al mar. Mucha gente creativa vive ahí.

¿Qué ha estado leyendo durante la cuarentena?

Los nuevos libros de Catherine Lacey, Rebecca Solnit y Emma Glass.

¿Qué libro ajeno le gustaría haber escrito?

Mi favorito es The Lesser Bohemians, de Eimear McBride. Pero me alegro de no haberlo escrito porque así puedo leerlo.

¿Cuál no pudo terminar?

Nunca he podido terminar nada de Jane Austen (lo siento).

¿Le gusta algún autor español actual en especial?

Alicia Kopf y Luna Miguel.

¿Qué película ha visto más veces en su vida?

Probablemente, Amor a quemarropa (es la única de Tarantino que me gusta).

¿Qué canción escogería como autorretrato?

Gloria, de Patti Smith (es una de mis favoritas, pero no estoy segura de que sea un autorretrato).

Si no fuera escritora, ¿qué le gustaría ser?

Peluquera. Me encanta la intimidad y la promesa de transformación.

¿Qué esta socialmente sobrevalorado?

La pizza.

¿A quién le daría el Nobel de Literatura?

A Claudia Rankine.