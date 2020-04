Enric Auquer: “Me fliparía hacer un ‘biopic”

Tras ganar el Goya al mejor actor revelación por su papel de narcotraficante gallego en Quien a hierro mata, Enric Auquer (Rupià, 1988) interpreta ahora a un miembro de ETA en La línea invisible, la serie de Mariano Barroso que narra los orígenes de la banda (Movistar +).

¿Qué está viendo estos días de cuarentena? ¿Series? ¿Películas?

Sobre todo, películas. Entre ellas Los miserables, Knives Out, Drácula de Coppola, El desencanto, Solo los amantes sobreviven, de Jim Jarmusch, Un profeta o Bells from the deep, de Herzog.

Hay también bastante oferta teatral. ¿Ve teatro grabado?

La trilogía Le jardin, Le salon y Le sous sol de la compañía Peeping Tom, y el Hamlet de Thomas Ostermeier a través del canal de la Schaubühne de Berlín

¿Cómo se documentó para interpretar a un etarra? ¿Alguna lectura que fuera clave?

Leí Los vientos favorables, un estudio escritos por el personaje que interpreto, José Antonio Etxebarrieta. Lo redactó a finales de los años sesenta y es una visión de la trayectoria del nacionalismo vasco desde Sabino Arana hasta la fundación de ETA.

¿Y para su papel de narco gallego?

Me fui a Galicia y conocí a narcotraficantes. Ya fue suficiente.

¿Qué le llevó a ser actor?

Por reducción al absurdo, no tenía más opciones.

¿Le ha cambiado la vida recibir el Goya?

Sí, ahora aparezco más en los medios de comunicación.

¿Qué película le habría gustado protagonizar?

Taxi driver o El silencio de los corderos. Y me fliparía hacer un biopic.

¿Su serie favorita de todos los tiempos?

Twin Peaks, The Wire, la primera temporada de Kidding.

¿Qué personaje que haya interpretado le ha marcado más?

Gary, de Vida perfecta, y el personaje que hacía en la obra de teatro In memoriam, de Lluís Pasqual.

¿Qué libro tiene ahora en su mesilla de noche?

El ruletista, de Mircea Cărtărescu, y Lectura fácil, de Cristina Morales.

¿Qué canción escogería como autorretrato?

El álbum Talking Timbuktu, de Ali Farka Touré y Ry Cooder.

Si no fuera actor, ¿qué le gustaría ser?

Cocinero.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

La opinión de los tertulianos.

¿Qué papel no aceptaría jamás?

Jamás es mucho decir.

¿Ha pensado qué es lo primero que hará cuando termine el confinamiento?

Ir a conciertos, al cine y a tomar cañas con mis amigos, que los echo mucho de menos.