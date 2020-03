Maria Murnau: “Al feminismo le falta activismo y le sobra manipulación”

Conocida también como Feminista Ilustrada, María Murnau (San Fernando, Cádiz, 1991) publica su cuarto libro: Manual para incendiar el paraíso (Espasa), un alegato en favor del activismo y de una sociedad más igualitaria.

¿Qué le llevó a ser escritora?

El activismo y la necesidad de contar cosas que la gente necesita oír.

Y qué le llevó a ser feminista?

La lógica.

¿Cómo nace Feminista Ilustrada?

Hace cuatro años, ante la tremenda desinformación que existe sobre el movimiento feminista en nuestra sociedad. Hacía falta algún proyecto que explicara los puntos importantes y que se adaptara a su evolución.

¿Cuál es el último libro que le ha gustado?

El algoritmo del amor, de Judith Duportail.

¿Y su favorito de todos los tiempos?

Cómo ser mujer, de Caitlin Moran.

"Si no fuera escritora querría tener un santuario de animales"

¿Qué libro no pudo terminar?

Deshacer el género, de Judith Butler. Simplemente infumable.

Y ¿de cuál le hubiera gustado ser la autora?

Cualquiera de Julio Verne.

Quiere incendiar el paraíso. ¿Le falta activismo al feminismo hoy?

Sí. Le falta activismo y le sobra la manipulación por parte de empresas y medios de comunicación.

¿Cómo encara este 8 de marzo?

Con la esperanza de que no se haya desinflado la fuerza de los dos últimos años.

¿Qué canción escogería como autorretrato?

We can be heroes, de David Bowie.

Si no fuera escritora, ¿qué le gustaría ser?

Tener un santuario de animales.

¿Qué está socialmente sobrevalorado?

Lo material.

¿Qué encargo no aceptaría jamás?

Alguno que viniera de PP o Vox (¿ciudadanos ya ni lo contamos, no?).

¿A quién le daría el Nobel de Literatura?

A Chimamanda Ngozi Adichie.