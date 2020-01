¿Qué ver hoy en TV? | Martes 28 de enero de 2020

15.00 / Movistar Acción

La cabaña en el bosque

The Cabin in the Woods. EE UU, 2012 (95 minutos). Director: Drew Goddard. Intérpretes: Kristen Connolly, Chris Hemswort, Anna Hutchison, Fran Kranz.

Posiblemente sea el devoto del cine de terror el más incansable de los aficionados. Ha de rebuscar entre docenas de películas para encontrar, ocasionalmente, alguna joya que adecente un género más que contaminado. La cabaña en el bosque juega a elaborar un puzle de referencias cinéfilas que nace de una situación exprimida hasta el hartazgo (el grupo de jovenzuelos que pasa un fin de semana en el monte); más aún, el primer tramo de metraje subraya todos los tópicos de la comedieta adolescente. Sin embargo, un sorprendente giro de guion revuelca la trama y pasa a combinar terror, parodia y homenaje de la manera más estimulante, y convierte el filme en un juego de metaficción que agita sus imágenes y abraza el exceso sin caer en la gratuidad.

16.50 / Cine Ñ

Vacas

España, 1991. Director: Julio Medem. Intérpretes: Carmelo Gómez, Emma Suárez, Ana Torrent, Txema Blasco, Clara Badiola, Karra Elejalde.

El explosivo debut de Julio Medem se centra en el odio enquistado entre dos familias a lo largo de cuatro generaciones para crear algunas de las imágenes más fascinantes que haya dado el cine español en los años noventa. Desde las guerras carlistas hasta la llegada de la Guerra Civil, un bosque en el que late la magia separa el rencor encerrado en dos caseríos. Mientras, los ojos de las vacas son permanentes testigos del drama. Imprescindible.

20.00 / La 2

‘Página 2’ mira a Galdós en su centenario

Página 2, el espacio literario que dirige y presenta Óscar López, lanza una mirada sobre la figura y la obra de Benito Pérez Galdós en el centenario de su nacimiento. Entre otros contenidos, también incluirá una entrevista con Ricardo Menéndez Salmón, que acaba de publicar No entres dócilmente en esa noche quieta, donde aborda su historia familiar, marcada por la enfermedad de su padre.

22.00 / Telecinco

Doble entrega de ‘The Good Doctor’

El doctor Murphy y el resto del equipo médico del hospital Saint Bonaventure afrontan problemas personales y laborales en los dos episodios de esta noche de The Good Doctor. Entre otros conflictos, Shaun y Lea deciden replantearse los términos de su relación, y Melendez y Browne se enfrentarán cuando esta decida someter a una paciente anoréxica a una cirugía cardíaca experimental.

22.30 / DMAX

Viaje a los imperios precolombinos

Llega a DMAX una nueva entrega de la serie documental Grandes imperios. En esta ocasión, los protagonistas serán los imperios precolombinos de los aztecas, los incas y los mayas, unas civilizaciones muy avanzadas en cuanto a la organización de su estructura social. Por otro lado, destacaban por su dominio de las matemáticas y la astronomía y de artes como arquitectura o la ingeniería. Sin embargo, la influencia de sus dioses y reyes también dio lugar a multitud de alianzas políticas, matrimonios estratégicos y sacrificios.

23.00 / La 2

‘Un país para escucharlo’ recorre Málaga y Ceuta

‘Un país para escucharlo’: Vanesa Martín y La Shica guían a Ariel Rot por

Ariel Rot continúa su viaje por España en busca de la mejor música y en esta ocasión recorre Málaga y Ceuta de la mano de Vanesa Martín y Elsa Rovayo, conocida artísticamente como La Shica. En las cuevas de Nerja, Rot será testigo del encuentro entre Pablo Alborán y La Mari, de Chambao. En Málaga también asistirá a la fusión de los sonidos de Zenet y Dry Martina. En Ceuta, La Shica le presentará a un músico local que hizo las Américas buscando las raíces del blues y que triunfó en tan difícil territorio: Felix Slim.

23.40 / TCM

Malas tierras

Badlands. Estados Unidos, 1973. (95 minutos). Director: Terrence Malick. Intérpretes: Martin Sheen, Sissy Spacek, Stephanie Hodge, Warren Oates.

La primera película de Terrence Malick revelaba ya a un director fuera de norma, con una inusitada capacidad para explorar los recovecos del lenguaje cinematográfico y para empapar todas sus imágenes con un inusual halo poético. Malas tierras persigue a dos personajes enfrentados al mundo, una pareja que combina rebeldía e ingenuidad, atrapada por el amor y el crimen, y que hace de la huida su motor vital, pese a no saber de qué quiere escapar. Kit es un joven indómito, rebelde, convertido en víctima, y Holly, una muchacha candorosa arrastrada tanto al crimen como al amor. De su mano, Malas tierras se convierte en un relato amargo y terrible que, además de trazar un ejercicio de estilo tan lírico como explosivo, acierta a crear un contundente retrato social y a volcar en sus imágenes un poso de nihilismo.

24.00 / La 2

Protesta antirracista en la liga de fútbol americano

El espacio Documentos TV emite el reportaje El precio de la protesta, que aborda la llegada a la liga de fútbol americano de la denuncia antirracista de Colin Kaepernik, así como sus consecuencias. En el inicio la temporada regular de 2016, Kaepernik se arrodilló durante la escucha del himno estadounidense para protestar contra la violencia racista y las muertes de afroamericanos desarmados. Su protesta cayó como una bomba entre los estadounidenses.