¿Qué ver hoy en TV? | Jueves 23 de enero de 2020

20.00 / La 2

‘¡Atención obras!’ con Alberto Iglesias

Esta semana, ¡Atención obras! recibe al compositor de la banda sonora de Dolor y Gloria, Alberto Iglesias. Carlos del Amor entrevista al músico, quien podría alzarse con su premio Goya número once el próximo sábado. La película de Pedro Almodóvar cuenta con 16 nominaciones, entre ellas a la Mejor Banda Sonora Original. El programa repasará la trayectoria del compositor, desde su primer Goya con La ardilla roja, de Julio Medem, hasta su primera colaboración con Icíar Bollaín en Te doy mis ojos. Iglesias, que recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2017, hablará también de la colección recién publicada de las 11 bandas sonoras que ponen música a la filmografía de Pedro Almodóvar. El programa también visitará el Museo del Prado para recorrer la mayor exposición que se ha mostrado sobre los dibujos de Francisco de Goya y Lucientes.

21.00 / Cuatro

El Atlético visita a la Cultural en Copa

Si ayer fue el Real Madrid el que se enfrentó al modesto Unionistas de Salamanca en estos dieciseisavos de final de la Copa del Rey, hoy le toca el turno al Atlético de Madrid. El conjunto que dirige Diego Pablo Simeone, después de su tropiezo (2-2) en su visita a Eibar y ya alejado de la cabeza de la tabla en la LaLiga (a ocho puntos de Barcelona y Real Madrid), viaja a tierras castellanas para enfrentarse en el Estadio Municipal Reino de León a la Cultural y Deportiva Leonesa, encuadrado en el Grupo II de Segunda División B.

21.45 / Antena 3

Matías Prats y Susanna Griso visitan ‘El hormiguero’

Con motivo de los 30 años del inicio de las emisiones de Antena 3, El hormiguero cierra la semana con una noche de reencuentros en la que recibirá a Matías Prats y a Susanna Griso, una de las parejas de presentadores de informativos más recordadas de la televisión. Ambos encabezaron durante varios años Antena 3 Noticias en sus diferentes ediciones diarias. Con ellos Pablo Motos recordará las mejores anécdotas de aquella época que compartieron juntos al frente de los informativos.

22.00 / Movistar Drama

‘The blind side (Un sueño posible)’

Estados Unidos, 2009 (123 minutos). Director: John Lee Hancock. Intérpretes: Sandra Bullock, Tim McGraw.

Basada en hechos reales, narra la historia de un joven afroamericano sin hogar que encuentra ayuda y cobijo en una familia blanca, dispuesta a prestarle el apoyo necesario para que pueda desarrollar todo su potencial, tanto para triunfar como jugador de fútbol americano como en la vida en general. Un medido drama de superaciones que le valió un discutible Oscar a Sandra Bullock.

22.00 / TCM

‘El gatopardo’

Francia-Italia, 1963 (117 minutos). Director: Luchino Visconti. Intérpretes: Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Rina Morelli.

Visconti adaptó la novela del príncipe de Lampedusa para dar forma a esta reflexión sobre las clases sociales, que ha pasado a la historia como un monumento a la decadencia de la nobleza europea decimonónica, la última recreación de una época y una clase social a punto de perder sus ancestrales privilegios.

22.05 / Mega

‘Spartan’

Estados Unidos, 2004 (106 minutos). Director: David Mamet. Intérprtes: Val Kilmer, Tia Texada, Derek Luke, William H. Macy.

Con su habitual calidad, el cineasta David Mamet (El último golpe) camufla, bajo la fachada de un filme de acción, un amargo retrato de personajes y una ácida fábula política, a costa de una misión encargada a un oficial de las fuerzas especiales. Precisos giros de guion, notables escenas de acción y un final de lo más sorprendente redondean la función.

22.30 / La Sexta

Alberto Chicote visita El Rusiñol

Las enormes discrepancias entre padre e hijo amenazan el futuro de un restaurante en el que la dejadez, los descuidos y el caos campan a sus anchas. Un desastre colosal, así podría describirse lo que ocurre en la cocina y en la sala de El Rusiñol, un restaurante ubicado en la monumental localidad de Aranjuez (Madrid). A pesar de sus diferencias respecto a la forma de manejar el restaurante, ambos coinciden en algo: están convencidos de que lo que está hiriendo de muerte al negocio es la bajada del turismo. Alberto Chicote no tardará en descubrir que padre e hijo están muy equivocados. El problema no es uno, son muchos, y los culpables son ellos dos, a pesar de que cada uno elude la responsabilidad final e incrimina al otro.

22.40 / La 1

Problemas económicos para los Alcántara

El divorcio no ha parado la vida de la familia Alcántara y Antonio y Mercedes se enfrentarán a problemas económicos en este capítulo de Cuéntame cómo pasó titulado ‘Hasta que el aval nos separe’. Ambos tienen problemas de liquidez en sus respectivos negocios. Antonio necesita un crédito, pero al haberse separado, sus bienes se han quedado en la mitad y tiene problemas para que se lo concedan. Por su parte, Mercedes tiene que hacer frente a la multa por no tener en regla la situación de las trabajadoras y también tiene que pedir ayuda al banco. Además, la guerra de Irak continúa y todo el mundo sigue pendiente del conflicto por televisión. Sobre todo, Toni, que, a pesar de su reciente paternidad, estaría dispuesto, si fuera necesario, a ir a cubrir el conflicto. Por último, Inés sigue teniendo dudas sobre su nueva relación con Belén.

22.40 / Telecinco

Noche complicada en ‘La isla de las tentaciones’

Dos nuevas ceremonias de la hoguera generarán diferentes reacciones en los protagonistas de La isla de las tentaciones. Mientras que las chicas volverán a tener sentimientos encontrados tras ver imágenes de sus parejas en Villa Playa, los chicos vivirán su noche más complicada desde el comienzo de la experiencia. Tanto es así, que dos de ellos se plantearán abandonar la convivencia. Además, Mónica Naranjo visitará a los participantes y les propondrá la opción de conocer a dos nuevos candidatos -uno para las chicas y una para los chicos-, aunque para ello los integrantes de las parejas tendrán que elegir qué soltero/a debe abandonar la convivencia. En sus manos estará la posibilidad de realizar el intercambio o no.

22.40 / Antena 3

Secretos del pasado en ‘El cazafortunas’

Antena 3 estrena los dos últimos capítulos de la miniserie El cazafortunas. Se trata de una producción británica estrenada en la BBC el pasado mes de noviembre que une drama, suspense y giros inesperados. En ‘Su bebé’, la tensión aumenta cuando el familiar perdido de Ben llega a la casa de Julia y le felicita por la familia. Julia decide de una vez por todas descubrir la verdad del pasado de Ben. Y para finalizar, ‘Su amor’, donde a medida que se acerca el día de la boda de Julia y Ben, se revelan más secretos del pasado: para Julia sobre Ben y para los hijos sobre el matrimonio atormentado de sus padres. ¿Julia y Ben llegarán al altar?

22.50 / La 2

Los Goya según ‘Sánchez y Carbonell’

Este variopinto circo cultural televisivo, Sánchez y Carbonell, dedicará su segunda entrega a los Goya. El primer invitado será David Trueba. El programa entrevistará al director de cine, ganador de tres cabezones por su película Vivir es fácil con los ojos cerrados. También acudirán a la cita tres conocidas actrices: Carmen Machi, Carolina Yuste y Nathalie Poza. La música llegará de la mano del cuarteto catalán Manel. Además, habrá una nueva pieza teatral interpretada por La Joven, la compañía residente del programa. Esta semana escenificarán un texto de la guionista y directora argentina Daniela Fejerman, nominada al Premio Goya a la mejor dirección novel por A mi madre le gustan las mujeres, titulado Yo soy español.

23.55 / La 1

El caso Urquijo, en ‘Ochéntame otra vez’

La noche del 1 de agosto de 1980 fueron asesinados a tiros los marqueses de Urquijo en su casa de Madrid. Se iniciaba así uno de los casos más mediáticos y complejos de la crónica negra de los años 80 en España. Ocho meses después del crimen, la policía detuvo a Rafael Escobedo, casado con la hija de los marqueses, quién confesó ser el autor material de los hechos. Empezó así una carrera de irregularidades policiales y judiciales, coartadas dudosas, versiones contradictorias de lo sucedido y acusaciones cruzadas que convertirían el caso en un serial televisivo con personajes tan variopintos como sospechosos de no decir toda la verdad. Ochéntame otra vez reconstruye el caso de los Urquijo y saca a la luz las contradicciones que aún hoy, casi 40 años después, siguen sin respuesta. ¿Fue Rafael Escobedo el autor del doble asesinato? ¿Fue una obra coral en la que participaron varias personas?

0.20 / Movistar Drama

'La teoría del todo'

The Theory of Everything. Reino Unido, 2014 (123 minutos). Director: James Marsh. Intéwrpretes: Eddie Redmayne, Felicity Jones.

La vida de una figura tan apasionante como Stephen Hawking ha sido llevada a la gran pantalla por James Marsh en este sobresaliente biopic, que no se queda solo en retratar el lado más conocido del popular científico, sino que va más allá, a la lucha de dos personas (Hawking y su esposa) que desafían todo tipo de adversidades con la fuerza del amor. Impresionante trabajo de la pareja Redmayne-Jones.