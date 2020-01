Daddy Yankee: gasolina para los oídos del público más ‘teen’

Sounders rogando que el huracán Daddy Yankee “cante todas las antiguas” –con Gasolina o Lo que pasó, pasó en el podio-; mientras otros aseguran estar “llorando” (de la emoción, se supone) y “amando” sin tope con su confirmación. El incendio que ha provocado la reciente incorporación de toda una institución del reguetón al cartel del festival Arenal Sound, que celebrará su undécima edición en la playa de Burriana (Castellón) del 28 de julio al 2 de agosto de 2020, sigue en llamas. Porque la confirmación del puertorriqueño –al que se unen desde este viernes DVBBS, Maikel Delacalle, Miss Caffeina, Morad, Despistaos y Walls para ampliar el variopinto horizonte rítmico del certamen- ha sido un auténtico “bombazo”, aseguran desde la organización. “Es uno de los artistas más demandados por el público, por lo que su anuncio rápidamente se ha convertido en uno de los temas más comentados y virales del momento”, señalan las mismas fuentes. Más de 130.000 likes y casi 4.000 comentarios solo en Instagram lo certifican.

El aterrizaje de Daddy Yankee perfila una relación de simbiosis perfecta con las expectativas del público veinteañero, casi veinteañero e incluso adolescente, que copa mayoritariamente la macrocita musical. “Me voy a poner to CREISYYY”, augura uno de los miles de comentarios que bombean en la cuenta de Instagram del festival, junto a promesas de bailar “hasta desencajar las caderas” que conviven con un “no sabéis lo feliz que soy ahora”; afirmaciones rotundas que evidencian el shock ante el sueño cumplido: “No asimilo”; y otras contundencias: “Daddy Yankee con D de Dios”. Hay quien aprovecha ese guiño de los organizadores del certamen a sus deseos para tirar de la cuerda y seguir pidiendo: ¿por qué no?, un tocayo del trap, Bad Bunny, para que el círculo quede al completo.

También hay decepciones: no por el artista, sino por incluirlo “justo el año que no voy” o por ser la apuesta de este 2020 y no la del pasado verano para conmemorar los diez años del festival: “Todos los que fuimos el año pasado estafados. Con la vaina del décimo aniversario deberíamos tener entrada gratis este año”, recogen otras críticas.

Con más de 20 años de trayectoria, Daddy Yankee se ha convertido en una leyenda del género urbano. Saltó a la fama en 2004 tras el lanzamiento de su álbum Barrio fino, en el que incluía uno de sus hits más reconocibles: el eterno Gasolina. Desde entonces, el artista no ha parado de cosechar éxitos. Su colaboración con Luis Fonsi en el manido Despacito le llevó a batir todos los récords en las listas de todo el mundo. Este verano llega a Burriana “para desplegar todo su arsenal de hits en lo que será sin duda una de las actuaciones más esperadas de la edición”, confirman desde el Arenal Sound. No faltarán tampoco los éxitos más recientes de su último trabajo discográfico como Con Calma, todo un himno ya a nivel global.

El de Puerto Rico se une a un line up del que ya forman parte artistas como Black Eyed Peas, Dimitri Vegas & Like Mike, Zara Larsson, Timmy Trumpet, Leiva, Amaral, Bad Gyal, Rels B y Nathy Peluso. La lista acaba de ampliarse con el estreno en Burriana del dúo canadiense de DJs DVBBS; Maikel Delacalle, que repite en Arenal Sound tras su paso en 2019; y Miss Caffeina: otra banda que regresa al festival castellonense tras varios años de ausencia para presentar nuevo álbum.

De regresos va también el anuncio de Despistaos, una de las favoritas del público sounder para dejarse la voz en cada canción. Para Morad, uno de los jóvenes más prometedores de la escena urbana, sí será su primera vez en Arenal Sound. El rapero Walls cierra la remesa de confirmaciones de la semana.

Desde la organización han anunciado que la programación por días se publicará “muy pronto” y recuerdan que el próximo 13 de febrero a las 12.00 horas saldrán a la venta las entradas diarias.