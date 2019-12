¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 27 de diciembre de 2019

14.00 / GOL

XXIV Torneo Internacional LaLiga Promises de Abu Dhabi

Las jóvenes promesas del fútbol nacional e internacional se darán cita esta semana en GOL en la XXIV edición del Torneo Internacional LaLiga Promises, que en esta ocasión se disputará en Abu Dhabi, en el Estadio Hazza Bin Zayed. Del 27 al 29 de diciembre el canal emitirá el torneo alevín de mayor nivel en el que 16 de los equipos más destacados del mundo se enfrentarán por el título con el formato habitual, una fase previa con cuatro grupos de cuatro equipos de los que pasarán los dos mejores de cada uno de ellos a las rondas eliminatorias. Hoy (14.00) arrancará en GOL la fase de grupos del torneo que reunirá a ocho de los mejores equipos españoles: Atlético de Madrid, Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Sevilla FC, Valencia CF, Villarreal CF y RCD Espanyol, que se enfrentarán a clubes con prestigio internacional como PSG, Juventus, Benfica, Borussia Dortmund, Al-Jazira, Al-Ain FC, Inter de Milán y Baniyas. El sábado (desde las 13.00) se disputarán los últimos partidos de la primera fase para determinar qué ocho equipos lucharán por el trono en las rondas eliminatorias del campeonato. El mismo sábado (15.30), se podrán seguir en directo los cuartos de final del torneo y para el domingo quedarán las dos semifinales (11.00 y a 11.50), y por último la gran final (12.45).

18.45 / DZAN

Euroliga de baloncesto

La Euroliga de baloncesto no para en DAZN. Ayer arrancó la decimosexta jornada de la fase regular, que se podrá seguir en directo y en exclusiva en la plataforma. La jornada de hoy comenzará para los equipos españoles con el Valencia Basket visitando al Fenerbahçe en Turquía (18.45). Tras este duelo, el Barcelona tratará de alcanzar al Real Madrid en el liderato europeo. Los catalanes reciben en su feudo al Olympiacos en el partido que cerrará el día (21.00).

20.00 / Antena 3

Especial niños en ‘¡Boom!’

Esta noche ¡Boom!, con Juanra Bonet a la cabeza, cuenta con un especial dedicado y protagonizado por niños. Los pequeños, de entre 9 y 11 años, competirán en dos equipos, y el que consiga responder correctamente a las 15 preguntas finales se llevará un viaje al Caribe. Una disputada edición para ver en familia.

20.30 / La 2

‘Días de cine’ repasa lo mejor de 2019

Esta semana, Días de cine repasa lo mejor de 2019 en su último programa del año en una edición que será la antesala de los VII Premios Días de Cine que tendrán lugar el 14 de enero en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. La actriz Sandra Martín será la madrina del programa, que también señalará los estrenos destacados de las salas: la francesa ‘La verdad’, o ‘Mujercitas’, la nueva versión del clásico de Louisa May Alcott, dirigida por Greta Gerwig.

22.00 / Movistar Estrenos

‘Mula’

The mule. Estados Unidos, 2018 (116 minutos). Director: Clint Eastwood. Intérpretes: Clint Eastwood, Bradley Cooper, Dianne Wiest.

La historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que, a sus más de 80 años, se convirtió en narcotraficante le sirvió a Clint Eastwood para ponerle el punto y final a su magnífica carrera como actor. Un guion firmado por Nick Schenk (Gran Torino) y la dirección del propio Eastwood hacen el resto. La película está basada en el artículo ‘The Sinola Cartel's 90-Year Old Drug Mule’ (‘La mula de las drogas de 90 años del cártel de Sinaloa’) publicada por Sam Dolnic en The New York Times.

22.00 / Cuatro

Sergio Dalma en ‘Volverte a ver’

Lleva 30 años sobre los escenarios poniendo sentimiento, corazón y talento en cada una de sus actuaciones. Más de cuatro millones de copias vendidas en su carrera artística y cerca de una veintena de álbumes en su discografía han convertido a Sergio Dalma en una de las voces más reconocibles del panorama musical en España. El cantante será el protagonista de una sorpresa a un grupo de admiradoras en la nueva entrega de Volverte a ver.

22.10 / La 1

‘El paisano’ despide temporada

Esta noche, El paisano pone fin a su temporada viajando a dos bonitos pueblos. En su primera parada Edu Soto llegará a Covarrubias (Burgos), conocida como la cuna de Castilla. Allí, descubrirá uno de los escenarios del mítico western de Sergio Leone El bueno, el feo y el malo. Se meterá en el papel de Clint Eastwood y recreará la escena del duelo, junto con actores de la Asociación encargada de mantener vivo el espíritu de este escenario y de la película. Después viajará a El Berrueco, un pueblo de la sierra norte madrileña en el que asistirá a una boda tradicional de la localidad.

22.10 / La 2

Comedias inocentes, en ‘Historia de nuestro cine’

Historia de nuestro cine celebrará esta semana el Día de los Inocentes, bajo el epígrafe ‘Comedias inocentes’, con dos películas: Eso (1997) y El sol sale todos los días (1956). La primera será presentada por el historiador cinematográfico Luis E. Parés. En el coloquio participarán el guionista, productor, actor y director de la primera película, Fernando Colomo; el actor y director Daniel Guzmán, protagonista de Eso.

22.10 / Antena 3

La gran final de ‘La Voz Kids’

La Voz Kids cierra esta noche su primera edición en Antena 3. El talent elegirá en su última gala al ganador entre los cuatro finalistas que han llegado a esta fase del concurso, que son Aysha, Daniel, Sofía e Irene. Regresan al escenario para volver a demostrar la valía que le ha llevado hasta el final del concurso. Además de cantar en solitario, los jóvenes artistas podrán disfrutar de estar acompañados por algunos de sus artistas favoritos. También podrán mirar cómo les ha ido a sus antecesores, pues algunos viejos conocidos regresan al programa. A lo largo de la noche, los finalistas realizarán varias actuaciones, con su coach, en solitario y cada uno de ellos con uno de los artistas invitados: Aitana, Pablo López, Álvaro Soler y Rosana. Además, los cuatro ganadores de las anteriores ediciones del peograma, Melanie, José María Ruiz, Rocío Aguilar y María Parrado volverán a subirse al escenario del programa interpretando la canción con la que se presentaron a las ‘Audiciones a ciegas’ del programa.

22.15 / La 2

‘Eso’

España, 1995 (107 minutos). Director: Fernando Colomo. Intérpretes: Daniel Guzmán, Antonio Molero, Diana Gálvez, Javier Cámara, Saturnino García.

Comedia concebida para su pase televisivo por Fernando Colomo, que centra su atención en un chico que trabaja como limpiador nocturno y finge ser alguien diferente para intentar ligar y perder, de una vez por todas, su incómoda virginidad. Daniel Guzmán y Diana Gálvez son los protagonistas de esta simpática historia rodada en 16 milímetros. Tiene su encanto.

22.45 / Cuatro

Vuelve ‘Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition’

Llega el turno de María José Cantudo, tercera anfitriona de la presente edición de Ven a cenar conmigo. Gourmet Edition. En esta entrega la actriz dejará claro a sus invitados que ha venido a ganar. En una velada llena de glamour y recuerdos de escenario, la anfitriona tirará de su repertorio teatral para dar título a los manjares que ofrecerá a sus comensales. Servirá el entrante Mariquilla terremoto, un gazpacho de almendras con trozos de manzana y pasas; como plato principal servirá Las Leandras al pincho, una merluza al horno con mayonesa acompañada de endivias, tomates cherry y palmitos; y de postre sorprenderá a todos con Ventolera, un batido de piña, leche condensada y yogur con perlas de chocolate y piña.

0.10 / TCM

‘Network, un mundo implacable’

Network. Estados Unidos, 1976 (116 minutos). Director: Sidney Lumet. Intérpretes: Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch.

Después de varios años trabajando en el medio televisivo, Sidney Lumet denuncia en este brillante y oscarizado (cuatro en total) filme las luchas entre las distintas cadenas por conseguir el control de la audiencia. Un lúcido reflejo de los mecanismos internos de esta industria que contó con un reparto tan conocido como eficaz.

0.55 / Movistar Comedia

‘El gran Lebowski’

The big Lebowski. Estados Unidos, 1998 (112 miércoles). Director: Joel Coen. Intérpretes: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore.

Espléndida comedia de los hermanos Coen que sigue la línea de producciones como Arizona baby y Muerte entre las flores. En esta ocasión, la historia gira alrededor de un curioso personaje, El Nota, un individuo bastante vago que vive alucinado en una nebulosa de marihuana y que un buen día es confundido por unos matones con un rico millonario de Pasadena, Jeff Lebowski. Un reparto lleno de calidad pone su granito de arena en esta irónica historia.