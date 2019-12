Apple desvía a su televisión los contenidos de su aplicación musical

En los negocios, las grandes intenciones se suelen reflejar con grandes cifras y Apple tiene toda la intención de suplir con contenidos audiovisuales los decrecientes ingresos de venta de iPhones. La compañía ya pagó algunas de las producciones más caras de la historia de la televisión para su nueva plataforma, Apple TV +, lanzada el mes pasado y esta semana ha mantenido un rumbo parecido, esta vez tratando de aunar su nueva televisión con su veterana plataforma de música por streaming, Apple Music (con 60 millones de usuarios). Primero, ha comprado un documental sobre Billie Eilish, la cantante de 17 años y pelo verde que ha resultado una revelación en 2019: la cinta fue producida por la discográfica de la joven poco después del lanzamiento de su gran disco, When We Fall Asleep, Where do We Go. Hacerla ha costado dos millones de dólares (1,80 millones de euros). Apple ha pagado unos 25 millones por ella (22,25 millones de euros), según The Hollywood Reporter. No es el primer documental musical que compra Apple, pero sí el primero que estrenarán en la plataforma de televisión y no en la de música. Así, Apple TV + hereda una tradición corporativa.

El martes 3 de diciembre, la casa anunció, además y súbitamente, la creación de unos premios musicales, los Apple Music Awards, que se celebraron al día siguiente en el Steve Jobs Theater de California, en forma de concierto, que se emitió en directo en Apple TV +. La gran ganadora de la ceremonia fue Eilish: se llevó el premio a la artista del año por el conjunto de su disco. Otra revelación de 2019, el rapero negro y gay Lil Nax X, ganó el premio a la canción del año por el éxito viral Old Town Road. Estos nombres se determinaron no por un jurado ni por la votación de un gremio, sino por el número reproducciones que tenían en Apple Music, una que idea no es original de Apple: Spotify, la mayor aplicación de música por streaming del mundo (113 millones de usuarios), había anunciado hacía semanas que celebraría una ceremonia exactamente igual en marzo de 2020 (es, a su vez, una versión de la idea de la revista Billboard, que desde 1990 entrega premios a los artistas que entren en la lista de lo más vendido).

Ya que se trata de un gigante tecnológico, no solo se contó el número de reproducciones en Apple Music, sino de veces que alguien buscó las canciones en Shazam, una aplicación de la casa que escucha e identifica las melodías para quien no las conozca. En este sentido, el colombiano J. Balvin fue el más buscado. En quinto lugar de esa lista estaba Bad Guy, la canción más conocida de Eilish.