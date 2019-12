Ginebras: buscarás su nombre en los carteles

Juls (25), Magüi (23), Raquel (28) y Sandra (23) son Ginebras, la nueva girlband de la escena independiente española que conquistará el calendario de festivales nacionales. Su historia como grupo es muy corta, pero este verano les ha servido para calentar motores. Han pasado de componer en casa "sin ninguna intención" a publicar su primer EP en muy poco tiempo. En medio, una experiencia única, tocar en los conciertos previos al FIB, una cita a la que han ido como groupies y como banda local. Hace un año que existen como tal pero su gran momento empezó este verano y ha culminado con la publicación de su primer trabajo con Vanana Records, cuatro canciones que están recogidas en Dame 10.36 minutos. Te sonarán por La Típica Canción y por conseguir que bailes sin perrear Con altura a través de una versión de este éxito de Rosalía y El Guincho.

La voz principal de este pop festivalero la pone Magüi, miembro original junto a Sandra de ese grupo: "queremos transmitir buen rollo, tenemos ilusión por tocar en festivales y que la gente se olvide de sus dramas y baile". Reconocen que ante todo lo que viene, fluyen: "no nos asusta cambiar de estilo, solo queremos conectar con el público", reconoce Sandra, que insiste en que lo siguiente que publiquen tocará varios palos "sin dejar de ser Ginebras" porque "los estilos unen". Un buen ejemplo de esto y de su falta de prejuicios musicales es la versión de Con Altura: "estábamos ensayando versiones para los conciertos y salió esto, de nada Rosalía". Son espontáneas y su naturalidad no solo se percibe en sus letras y ritmos, sino en su discurso, que desprende ganas de todo.

No se llaman Ginebras por la bebida espirituosa, aseguran que "sonaba bien" pero en realidad prefieren la cerveza a la ginebra "porque es más barata". Lo que sí guarda mensaje son sus canciones: "son todas historias propias y de amigos, hablamos de nuestras vidas, somos como un reality show pero de canciones, estamos basadas en hechos reales, aunque luego carguemos los temas con un poquito de drama". Una de sus canciones, Todas mis ex tienen novio, es un buen ejemplo y Magüi lo sabe: "el sector lésbico se identifica mucho con nuestras letras". Esta es una de las bazas de esta joven banda, su dosis de verdad, la otra está en Malasaña: "tenemos muchos amigos con bandas, sabemos lo que es pagar por tocar en sitios, nosotras hemos tenido mucha suerte, entrar no es fácil". Y parte de esta suerte tiene nombre y apellidos, el productor Pau Paredes, con el que tuvieron un auténtico flechazo.

Los festivales son el espacio natural de esta banda emergente que ya cuenta con cientos de miles de escuchas en Spotify gracias al espíritu del 'fan emergente'. Así se llama una de sus canciones y con estos términos hacen referencia a los numerosos seguidores de este tipo de grupos que forman parte de la letra pequeña de los carteles. Camellos, Amatria, Zahara o Miss Caffeína han sido algunas de los talentos que han perseguido ellas en estos eventos. Y por pedir que no quede, a ellas les gustaría compartir la parte alta de los festivales junto a ELYELLA, Crystal Fighters, The Koos, Paul McCartney, Noel Gallagher o Tash Sultana, una variedad de elecciones que coincide con cuatro sus perfiles: Magüi, que califica su paso por eI FIB como una "experiencia religiosa de 7 días", se identifica más con el rollo del Viña Rock. Juls tira para su tierra y se decanta por el Weekend Beach, Raquel por el Sonorama "porque es más señora" y Sandra, que es más ambiciosa se decanta por Glastonbury. Apuntad su nombre, las buscaréis en los carteles.

Mientras tanto, puedes escuchar la playlist que han creado para Miss Festivales y en la que han programado a los artistas que elegirían para su festival emergente perfecto: