No soy ni mucho menos el único que defiende que la gran historia de la Historia de España es la conquista de América. Más allá de las pasiones y censuras morales que aún hoy supuran por casi cada rincón del continente, todas esas epopeyas (desde el primer viaje de Colón hasta la expedición de López de Haro a Alaska a finales del siglo XVIII) conforman uno de los episodios más alucinantes, ojipláticos, bestias, sobrecogedores y peloescarpiantes de toda la historia del homo sapiens. Cada vez que vuelo a América y me tumbo en el hotel, exhausto tras un viaje de quince o veinte horas, me acuso a mí mismo de flojera y pequeñez cuando recuerdo que aquellos españoles brutísimos llegaron allí en una cáscara de nuez y abriéndose paso a machetazos tierra adentro.

Los narradores de hoy se enfrentan a un reto casi tan grande como cruzar el Atlántico en velero con el viento en contra: la épica de la conquista ya está escrita. No hay en la literatura en español mejor libro de aventuras que Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, ni relato de terror más acongojante que los Naufragios de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Frente a las crónicas de Indias, a los escritores y guionistas solo les queda fracasar, como fracasó Sender en La aventura equinoccial de Lope de Aguirre, como fracasaron Herzog y Klaus Kinski, y como fracasó hace muy poco Díaz Yanes con Oro.

Por eso, de Hernán (Amazon), la serie inspirada en la conquista de México, uno esperaba muy poco, pero incluso esperando apenas nada, lo que sí que no esperaba era a unos conquistadores que más parecen hípsters de Malasaña haciendo trekking por México (a Jaenada-Cortés solo le falta decir “zasca” o “Tenochtitlán mola, no, lo siguiente”). Malinche y Moctezuma merecían algo mucho mejor.