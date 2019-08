Disney detalla los planes para su plataforma de ‘streaming’

Superhéroes, jedi e ídolos infantiles son los pilares de la estrategia con la que Disney intentará a partir de noviembre dominar el mundo del streaming. Mientras plataformas como Netflix o Amazon Prime Video buscan la proporción mágica entre un contenido lo suficientemente original y un catálogo lo suficientemente reconocible, el mayor estudio del mundo pretende romper la baraja mezclando ambos: en Disney Plus, el contenido original viene del catálogo. En el canal podrán verse todas las películas de Marvel, Star Wars o los clásicos de Disney y todas las series y películas que estrenará forman parte de esas franquicias. En la convención ‘D23’, celebrada el fin de semana en Anaheim (California), la firma ahondó en sus planes.

En los superhéroes habrá un cambio pequeño, pero sensible. Si hasta ahora se habían anunciado series protagonizadas por personajes secundarios de los filmes de Los Vengadores, ahora se presentaron otras con protagonistas conocidos solo por los cómics: Hulka, versión femenina de Hulk más sarcástica y adulta; Moon Knight, millonario de día y justiciero de noche, y Ms. Marvel, la única superheroína musulmana. A ello hay que sumar otras series ya anunciadas que beben directamente de las películas de aquella saga: Loki, Ojo de Halcón y What I if.

Tampoco faltarán viajes a la galaxia muy, muy lejana. Disney avanzó un tráiler de El mandaloriano, producción sobre un pistolero que comparte planeta y estilismo con Boba Fett, uno de los personajes secundarios de Star Wars. La gran baza en este frente, sin embargo, será una serie sobre Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor.

De sus inagotables clásicos, Disney estrenará una versión nueva y en imagen real de La dama y el vagabundo. Y ha rescatado a Hilary Duff, estrella adolescente de la década pasada que nunca cuajó como cantante en esta, y volverá a meterla en la piel de Lizzie Mcguire, el personaje de la serie que protagonizó de 2001 a 2004. Ahora, no será una adolescente con problemas normales, sino en la treintena, vivirá en Nueva York. Otra ficción se basará en las películas televisivas High School Musical.

Al ser dueña de Fox, Disney llevará a su plataforma todas las temporadas de Los Simpson, que se sumaran a 100 filmes de Disney Channel o 250 horas de documentales de National Geographic. Disney Plus no tiene fecha de lanzamiento en España, aunque quiere llegar como muy tarde en 2021.