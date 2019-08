Monica Lewinsky producirá ‘Impeachment: American Crime Story’, centrada en su propio caso

Tras narrar el caso O.J. Simpson y adentrarse en la vida del asesino de Gianni Versace, Andrew Cunanan, la multipremiada serie antológica American Crime Story vuelve a ponerse en marcha con una nueva historia real que centró la atención mediática: el caso Lewinsky. En febrero arrancará la producción de la nueva temporada, un proyecto que se había anunciado en enero de 2017 y desde entonces estaba parado. La intención del canal estadounidense FX es estrenar la nueva temporada el 27 de septiembre de 2020, un mes antes de las elecciones presidenciales.

La serie se adentrará en el proceso político (Impeachment, título que tendrá esta nueva entrega) que puso en jaque la presidencia de Bill Clinton cuando en 1998 la entonces becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky afirmó tener pruebas, en forma de mancha en un vestido azul, de que había mantenido relaciones sexuales con el presidente. El escándalo desembocó en un juicio político que casi termina con la carrera —y el matrimonio— de Clinton.

Aunque inicialmente la tercera temporada de esta antología creada por Ryan Murphy iba a centrarse en las consecuencias del huracán Katrina, finalmente el escándalo sexual y político tomó la delantera. Ryan Murphy, creador y productor de la serie, había comunicado su interés por que Monica Lewinsky estuviera involucrada en la historia. Y así será: la exbecaria de la Casa Blanca participará como productora de la serie. Aunque Lewinsky dudó en formar parte de la producción, finalmente accedió. "Llegué a entender lo dedicado que está [Murphy] a dar una voz a los marginados en todo su brillante trabajo", ha asegurado a Vanity Fair.

La actriz californiana Beanie Feldstein, protagonista de la película Súper empollonas, encarnará a Lewinsky en la ficción que se basará en el libro de Jeffrey Toobin A Vast Conspiracy: The Real Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, y que adaptará para televisión la guionista Sarah Burgess. Sarah Paulson, una de las actrices fetiche de Murphy y que ganó el Emmy por interpretar a la fiscal Marcia Clark en The People vs. O.J. Simpson, dará vida en esta ocasión a Linda Tripp, quien también trabajó en la Casa Blanca y grabó las conversaciones que mantuvo con Monica Lewinsky en las que confesaba haber mantenido relaciones con el presidente.

La gran acogida de las anteriores temporadas ha elevado las expectativas sobre la nueva entrega de la serie. En los premios Emmy de 2016, la primera temporada y su retrato del caso de O.J. Simpson logró 9 premios de las 22 candidaturas que obtuvo, entre ellas el galardón a la mejor miniserie. En la siguiente temporada, Versace, estrenada en 2018, Darren Criss interpretó a Andrew Cunanan, el asesino del famoso diseñador, que en la ficción fue encarnado por Edgar Ramírez, mientras que Penélope Cruz interpretó a su hermana, Donatella Versace. De nuevo, logró un gran reconocimiento en forma de aplausos de la crítica y galardones, como los 7 premios Emmy que obtuvo de sus 18 nominaciones.