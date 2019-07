¿Qué ver hoy en TV? | Viernes 19 de Julio de 2019

19.40 / Cine Ñ

La vida de nadie

España, 2002 (100 minutos). Director: Eduard Cortés. Intérpretes: José Coronado, Adriana Ozores, Marta Etura.

La vida de nadie revive el caso real de Jean-Claude Romand, un hombre que durante años vivió una existencia falsa en la que aseguraba a su familia que era un importante médico. Su trágica historia ha inspirado varias películas (la mejor de ellas, El empleo del tiempo, de Laurent Cantet). Eduard Cortés utiliza este argumento, en su debut como director, para enhebrar un relato tenso y vibrante, de imágenes tan ásperas como impactantes, engrandecido por un soberbio José Coronado y una sobrecogedora Adriana Ozores.

21.00 / Eurosport

Final de la Copa de África: Senegal-Argelia

Después de un mes de competición, la Copa de África llega a su fin. Senegal y Argelia se citan en una final que reedita el duelo que ambas selecciones mantuvieron en la segunda jornada de la fase de grupos, en el que vencieron los argelinos. El combinado senegalés cuenta como estrella principal con Sadio Mané, reciente campeón de la Champions con el Liverpool, mientras que Argelia tiene en sus filas a Riyad Mahrez, que actualmente milita en el Manchester City.

22.00 / TCM

Serpico

EE UU, 1973 (120 minutos). Director: Sidney Lumet. Intérpretes: Al Pacino, John Randolph, Tony Roberts.

Desde su debut, en 1957, Sidney Lumet ha entregado de modo regular filmes comprometidos que ahondan en los conflictos de la sociedad norteamericana. Todos ellos críticos y airados, teñidos casi siempre de una cierta desesperanza. El tema de la corrupción policial es una constante en la obra del cineasta, y en este terreno ha obtenido sus obras más emblemáticas. Frank Serpico es un joven policía que ha de enfrentarse a una red de sobornos asumida y aceptada de manera general en el cuerpo. Lumet entrega una película agria, de sobria y ajustada puesta en escena, de espléndida eficacia dramática. Otra espectacular interpretación de Al Pacino hace el resto.

22.05 / Mega

Operación Reno

Reindeer Games. Estados Unidos, 2000 (95 minutos). Director: John Frankenheimer. Intérpretes: Ben Affleck, Charlize Theron, James Frain, Danny Trejo.

Después de la impactante Ronin, el gran John Frankenheimer entregaba, a sus 70 años, otra lección de eficacia narrativa. Operación Reno es un thriller de trazos sombríos que desprecia la acumulación de efectos especiales con la intención de hacer acopio de tensión fílmica y bucear en las pulsiones de unos personajes oscuros y ambiguos, embarcados todos ellos en el atraco a un casino que resultará minado de traiciones.

22.10 / Antena 3

Indiana Jones y la última cruzada

Indiana Jones and the Last Crusade. EE UU, 1989 (127 minutos). Director: Steven Spielberg. Intérpretes: Harrison Ford, Sean Connery, Denholm Elliott, Alison Doody.

Quizá la menos imaginativa de las correrías de Indiana Jones, aunque también la que aporta mayores elementos desmitificadores, ya que el héroe pelea ahora al lado de su padre, un socarrón Sean Connery que incluso le roba alguna secuencia. El vibrante prólogo, que recoge una aventura juvenil del héroe, encarnado por River Phoenix, se convierte en el momento más estimulante de la función.

22.10 / La 1

Humor y actualidad se dan la mano en ‘Hoy no, mañana’

Con Santiago Segura como maestro de ceremonias, la segunda cita con Hoy no, mañana, enlaza de nuevo humor y actualidad. Una de sus parodias mostrará cómo Pedro Sánchez prepara un plan para reconquistar Andalucía y, al tiempo, reubicar a Susana Díaz. La situación del PP, la vida de Puigdemont en Bruselas y el problema del tren en Extremadura centrarán otros sketches del programa.