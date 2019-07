El día que Pablo Iglesias salió con Arturo Fernández en ‘La casa de los líos’

La muerte del actor Arturo Fernández ha sido comentado en las redes sociales por varias figuras de la cultura y la política. Una de las reacciones más llamativas ha sido la de Pablo Iglesias, que en Twitter ha contado que cuando era niño participó de extra en una serie del intérprete. En la cadena SER han dado con la serie y el momento en el que aparecía el líder de Unidas Podemos.

Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estabamos allí por 5000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

"Conocí a Arturo Fernández haciendo de extra en una serie suya (pedían chicos con el pelo largo para hacer de comensales de figuración en un restaurante vegetariano) Fue amable y muy majo con nosotros que estábamos allí por 5.000 pelas. Abrazo a la familia y amigos. Descanse en paz", ha escrito Iglesias por la mañana. El político, en declaraciones luego a la SER, decía no recordar que serie era. "No tendría ni 20 años [...] fue una escena de un restaurante [...] mis amigos me dijeron que me vieron, debió de ser en 1997", explicaba Iglesias.

Pues aquí las pruebas del delito. Eres una grande @pepablanes Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP pic.twitter.com/HXfi7ExPuE — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 4 de julio de 2019

La serie ha resultado ser La casa de los líos, y el capítulo en el que aparece Iglesias era el noveno de la segunda temporada, titulado El gran vendedor. En él aparece Iglesias, ya con larga melena, como comensal de un restaurante vegetariano. En la secuencia están Arturo Fernández y la actriz Florinda Chico.

Iglesias ha reaccionado también al hallazgo de las imágenes y ha escrito otro mensaje en Twitter acompañado de las fotos de la serie: "Pues aquí las pruebas del delito. Eres una grande @pepablanes [jefa de Cultura de la SER]. Esto no lo tenía ni el comisario Villarejo. Incluso después de marcharse, Arturo Fernández nos ha vuelto a hacer sonreír. DEP".

Hace poco, Arturo Fernández dijo que no iba a actuar en Cádiz con su obra de teatro porque allí mandaba Podemos, partido al que ha llegado a tildar de "lacra social" en una entrevista en La Razón.