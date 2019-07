Astérix en Córcega es el único álbum asterixiano que lleva un preámbulo firmado por los autores. Es una enumeración de las virtudes que adornan la isla y a sus habitantes que concluye que la verdadera justificación del texto es que los corsos, además de valientes, leales, hospitalarios, etcétera, son, sobre todo, susceptibles.

Me acuerdo mucho de ese preámbulo cada vez que voy a dar una charla a cualquier sitio del que he escrito, porque la reacción más natural de quienes leen algo sobre su ciudad es: ¿cómo se atreve este tipo a hablar de nosotros? La susceptibilidad, lejos de ser un atributo de los corsos, es un rasgo universal. Por eso Toñi Prieto pidió disculpas el otro día a los valencianos en RTVE responde. El pecado: que los de MasterChef cocinaron platos catalanes (¡catalanes!) en el programa que grabaron en Valencia.

Como los disgustos vienen a pares, se comenta también que la película más vista en Netflix es Crímenes en el mar, una comedieta de Jennifer Aniston donde sale una España llena de flamenquitos y salerosos que dice olé, lo que ha indignado incluso a gente que no votó a Vox.

Lo malo de estas protestas es que se hacen por alusiones, y así no hay manera de determinar si son pertinentes o no. ¿Qué sentido tendría meter en una comedia cutre a unos españoles cultos, silenciosos y sobrios? ¿Y no habría ofendido más que los concursantes enseñaran a los valencianos a cocinar arroz? Yo ni loco prepararía un arroz en Valencia, que me tiran al Turia seco por profanar el sagrado sofrito. Y si yo fuera Jennifer Aniston, tampoco trabajaría en una comedia que respetase la idiosincrasia del pueblo español, a ver si solo van a ir a verla los alumnos de antropología de Harvard y los lectores de Unamuno.

Con este calor, es mejor no ser tan corso.