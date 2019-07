Julio empieza fuerte: ocho grandes festivales y medio millón de asistentes

Si normalmente la vida es un festival, en verano, la vida son muchos festivales. La temporada alta de estas citas ya ha llegado y lo hace por todo lo alto, con ocho importantes eventos en el primer fin de semana de julio. Galicia, Cataluña, Madrid o Andalucía, no importa el lugar, si no el motivo, y no es otro que disfrutar de la mejor música en directo. En total, medio millón de personas pasarán por Viveiro, Vilanova i la Geltrú, Caldas de Reis, Madrid o Torre del Mar, los destinos vacacionales más musicales de esta semana. A continuación, los grandes festivales que no te puedes perder en España desde el miércoles 3 hasta el domingo 7 de julio:

Resurrection Fest

La decimocuarta edición de este festival gallego espera reunir desde el 3 al 6 de julio a 100.000 personas de 44 países diferentes en la localidad lucense de Viveiro. La organización prevé superar los 10 millones de euros de impacto económico en la provincia y generar más de 600 empleos directos y 2.000 indirectos. El director del evento, Iván Méndez, ha destacado en la presentación del Resurrection, que para la edición más multitudinaria de la historia del evento, "se ampliará todo el recinto y también las zonas de acampada".

Más de 100 bandas conforman el cartel de este año, donde destacan Slipknot, Slayer, Parkway Drive, King Diamond, Within Temptation, Berri Txarrak, Lamb of God o Gojira, entre otros. El Ayuntamiento de Viveiro cede los terrenos para la organización del festival y pone a disposición de los usuarios el cámping gratuito en Covas (con servicio de baños, duchas y buses) y el Mirador de San Roque (que también cuenta con una gran zona de aparcamiento). Además, este año, los viveirenses pueden asistir a mitad de precio. Las entradas generales se pueden comprar por 75 euros para las jornadas del jueves y el sábado, y por 85 euros para la del sábado. La fiesta de bienvenida del miércoles tiene un precio de 12 euros.

Weekend Beach

La sexta edición del festival de Torre del Mar, en Málaga, se celebra desde este miércoles con una fiesta de bienvenida en el recinto del festival que comenzará a partir de las 18.30 y contará con reconocidos grupos como Mojinos Escozíos o La Pegatina. Tras este recibimiento, el público podrá disfrutar de tres días de música en directo y de cabezas de cartel tan variados como Black Eyed Peas, Ozuna, Ska-P, Vetusta Morla o Nathy Peluso. Una cita musical que contó con 140.000 asistentes en 2018 y que se desarrolla en primera línea de playa, la de Poniente, con cuatro escenarios dispuestos en 40.000 metros cuadrados.

El teniente de alcalde de la localidad, Jesús Pérez Atencia, ha señalado la importancia del Weekend Beach en la zona: “en Torre del Mar siempre se decía que el verano empezaba a partir de la feria, a finales de julio, pero con la consolidación del festival en los últimos años, se triplica o cuadruplica la población en la primera semana de julio". Por su parte, Fátima Rodríguez, directora artística del festival ha precisado que este año cuentan con un presupuesto de 3,6 millones de euros, siendo “una de las citas de mayor atractivo del verano musical en España”. Las entradas de día están a la venta por 50 y 55 euros según el día, mientras que el abono general vale 80 euros y por 5 euros más los asistentes pueden disfrutar de los 25.000 metros de acampada.

Portamérica

Caldas de Reis, en Pontevedra, acoge por octavo año una nueva edición de Portamérica, un festival que mezcla música y gastronomía. Precisamente, este año ha creado una pulsera comestible ideada por Pepe Solla. Él es el chef encargado de coordinar Showrocking Guía Repsol, una oportunidad única para el público del festival, que podrá disfrutar de las tapas de 30 cocineros -10 al día- con Soles Guía Repsol. Todos elaborarán pinchos gourmet creados especialmente para la ocasión y a precios populares, un menú muy atractivo que se combina con una programación musical de calidad.

El cartel de este año traerá a la Carballeira de más de 4.000 metros cuadrados a Rozalén, Zahara, Amaia, Andrés Calamaro, Carolina Durante o Sidecars. En 2018 reunió a 21.000 personas y agotó entradas por primera vez en su historia. Además, Portamérica destaca por su etiqueta sostenible, en esta nueva edición que comienza el jueves 4 de julio retoman la iniciativa ‘Una entrada, un árbol’ en la que el público podrá plantar su propio ejemplar. En esta ocasión, los vasos reutilizables del festival también tendrán vida más allá del evento, ya que cada asistente recibirá una semilla de árbol autóctono para germinar en su recipiente. El abono para asistir cuesta 55 euros y las entradas de día están a la venta por 30 euros.

Río Babel

Del 4 al 6 de julio pasarán por el recinto de IFEMA-Feria de Madrid grandes nombres como Bad Bunny, Bomba Estéreo, Love of Lesbian, Jorge Drexler, La Pegatina, Fatboy Slim o Fuel Fandango. Todos ellos forman parte del cartel de la tercera edición de Río Babel, una propuesta diversa difícil de etiquetar que ha elegido como lema principal: “Madrid baila”. Y es que aquí, da igual el género porque los tocan casi todos: electrónica, indie, fusión, canción de autor y una destacada presencia de artistas latinos junto a reconocidas bandas nacionales. Lo cierto es que este festival es pionero en la música latina en España y desde la primera edición esta ha sido una de las grandes apuestas del evento. Para la organización, la única premisa a la hora de programar es encontrar una propuesta musical interesante.

Las 20.000 personas que esperan recibir en Río Babel 2019 podrá disfrutar de conciertos y gastronomía en un espacio único al aire libre. Un evento diseñado por amantes de la música y para los que buscan diversión lejos de la masificación de otros festivales, y que quieren descubrir nuevos artistas. Las entradas de día se pueden comprar por 40 euros, 55 en caso de adquirir el abono de dos días y 75 si se trata del pase para los tres días.

Vida Festival

El Vida celebra desde este jueves la sexta edición de un festival que en palabras de la propia organización "es mar, es naturaleza, es luz y es arte". Este año cuenta con un cartel musical de lujo liderado por Hot Chip, José González, Beirut, Sharon Van Etten, Madness y The Charlatans. El evento se celebra entre los pinos que rodean la Masía d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, en Barcelona. El festival, que organizó su primera edición en 2014, ha alcanzado una fama notable en menos de una década y el año pasado llegó a los 33.500 asistentes, un 4% más que el 2017, cuando la cifra de asistencia fue de 32.000 personas.

Desde su estreno ha generado diferentes acciones de reciclaje y, este año, proponen que organización y público unan fuerzas para proteger el parque de la Masia d'en Cabanyes. La herramienta serán los vasos: el precio de cada uno será de 2 euros y, gracias a que el coste de los mismos ha sido asumido por Estrella Damm y la organización, el total de la recaudación se destinará integramente a mejorar el entorno natural del espacio. La familia también es uno de los pilares fundamentales del festival, que pone a su disposición instalaciones adaptadas para niños, como por ejemplo la zona El Niu y ha creado incluso un abono especial para los más pequeños de la casa. Las entradas de día para adultos se pueden adquirir a partir de 40 euros.

Crüilla Barcelona

La décima edición del mítico festival de Barcelona comienza el miércoles 2 de julio con la actuación de un auténtico cabeza de cartel como es The Black Eyed Peas. La banda es uno de los platos fuertes de una cita que espera recibir a 100.000 personas hasta el sábado en el Parc del Fòrum. En total, la programación cuenta con más de 40 actuaciones entre las que destacan estrellas internacionales como Kylie Minogue, Foals, Bastille, Zaz, Garbage o Years & Years. Por el Cruïlla también pasarán grupos nacionales habituales como Love of Lesbian, Vetusta Morla o Dorian.

De esta forma, 10 años después de su primera edición, este proyecto sigue apostando por la apertura de miras y géneros, con grupos que van desde el pop al hip hop, el rock o la música electrónica. Confirmando que es junto al Primavera Sound y el Sónar, la tercera gran apuesta festivalera de la ciudad condal. Las entradas para asistir cuestan 125 euros en el caso del abono de los dos días más solicitados (viernes y sábado), 75 euros si solo se adquiere la entrada para uno de estos dos días y 45 euros en el caso de la entrada del miércoles. El precio del boleto para acceder el jueves es de 25 euros. También se puede adquirir un pase para tres días (miércoles, viernes y sábado por 150 euros o jueves viernes y sábado por 135) y para cuatro por 160 euros.

Música en Grande

Carlos Tarque, Quique González, Sidecars, Melendi, Pablo López, Vanesa Martín o Ana Guerra protagonizan la undécima edición del festival Música en Grande de Torrelavega, en Cantabria. La fiesta arranca el miércoles 3 de julio en los Campos de El Malecón y termina el sábado 6 de julio, esperando reunir a los más de 40.000 espectadores de 2018. El público podrá disfrutar de cuatro noches con los mejores cantantes y compositores de la escena nacional, que han logrado colocar sus discos entre los más vendidos. Antes de la apertura de puertas, prevista para las 19.15 horas, Música en Grande contará este año con una zona especial en el exterior del recinto que abrirá a las 18.000 para que el público que acuda al festival disfruten de un espacio de restauración específico, con barras de bebida y food trucks, y de actuaciones musicales y otras actividades.

El festival cuenta con un presupuesto superior a los 900.000 euros y generará alrededor de 125 puestos de trabajo directos. La organización de Música en Grande ha establecido diferentes tipos de entradas para cada jornada de conciertos, que van desde los 10 euros en pista hasta los 75 euros de las entradas VIP. Las de grada y tribuna pueden adquirirse desde 15 euros y las premium tienen un precio de 60 euros. Además, existen cinco tipos de abonos en función de la localización.

Rock Fest Barcelona

La sexta edición del Rock Fest Barcelona tendrá lugar los días 4, 5, 6 y 7 de Julio de 2019 en el Parc de Can Zam, en Santa Coloma de Gramenet. Una edición ampliada a cuatro días de cuyo que será la continuación a un quinto aniversario que supuso el punto álgido del festival y que ha contó con el apoyo de 75.000 seguidores del rock y el heavy metal venidos de todas partes del mundo. Este año ZZ Top, Def Leppard, Saxon, WASP, Europe o King Diamond son los cabezas de cartel de una cita que también contará con presencia nacional como Boikot, Los Barones, Obus o Def con Dos.

Como cada año, Rock Fest Barcelona no es solo lo que sucede en los escenarios principales y el Rock Tent. A lo largo del festival los asistentes podrán disfrutar de espacios y actividades en el recinto que complementan la experiencia, como el castillo y el hinchable con el Snaggletooth de Motörhead o el Motörtent y su karaoke rockero. Y por primera vez, este año contarán con la presencia de los Bullicio Puppets, unas marionetas de lo más heavies, que harán las delicias de los más pequeños a lo largo del festival en diferentes puntos del recinto. Las entradas varían de precio según el día: el jueves y el sábado valen 90 euros y el viernes y el domingo 120 euros.