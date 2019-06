Te recomiendo este libro

CLAUDIA PIÑEIRO, escritora

Los intactos, de María José Codes. Pre-textos, 2017. La novela de María José Codes es inquietante, molesta en el mejor sentido. Y la incomodidad aumenta al avanzar la trama, porque el suspenso se construye con silencios, con lo no dicho, y la tensión dramática se sostiene en lo que se intuye. Algo tremendo pero inasible sucede por debajo de la superficie de lo que se narra. Son tres los personajes principales, cuyo destino es convivir en una casa en el norte de Inglaterra, aislados. Dos mujeres y un cuidador. Una de ellas, la más joven, restaura cuadros; la otra ha perdido un hijo. El lazo entre las dos se irá develando con la lectura, pero hay palabras que desde el origen las unen: catástrofe, olvido, dolor, trauma. Una novela que atrapa con las primeras líneas y no suelta al lector hasta el final.

PEDRO ALMODÓVAR, director de cine

Iluminada, de Mary Karr. Traducción de Regina López Muñoz. Periférica / Errata Naturae, 2019. Es la novela perfecta para amantes del Manual para mujeres de la limpieza de Lucía Berlín. Ambas son escritoras nada complacientes consigo mismas, que saben sacar lo mejor de lo peor de sí mismas. Iluminada es un magnífico ejemplo de autoficción; de un modo honesto, implacable y divertido, Mary Karr narra el derrumbe de su propia vida en todos los aspectos de la misma. La vida es imperfecta por naturaleza, pero unida a grandes dosis de alcohol diarias la vida es un infierno. De todo ello habla Mary Karr en Iluminada, con mucho talento literario y una sinceridad desarmante.

RAQUEL LANSEROS, poeta

Vetas profundas, de Fernando Aramburu. Tusquets, 2019. Que el conocimiento es un todo unitario es algo bien conocido por quienes secundan posturas holísticas como ángulo de abordaje al complejo entramado del saber humano. No es difícil, pues, imaginar la cantidad de concomitancias y gozosas intersecciones que concurren entre los distintos géneros literarios. Se trata, por tanto, de un verdadero deleite comprobar cómo uno de los grandes narradores del panorama actual es a la vez un íntimo conocedor de la poesía. Y lo que es aún mejor, un enfervorecido devoto de los versos que vibra con la palabra poética y lleva toda una vida haciéndola suya. Vetas profundas es una profunda declaración de amor a la poesía escrita por alguien que sabe, que siente y que transmite.

ENRIC JARDÍ, diseñador gráfico

La invención del color, de Philip Ball. Traducción de José Adrián Vitier. Turner, 2003. Después de muchos libros sobre el misterio del color, ha tenido que ser un hombre de ciencia quien nos explique mejor que nadie cómo hemos inventado y usado el color. Esta es una obra llena de erudición pero sin una gota de pedantería que relata la aparición de cada una de las técnicas básicas de fabricación de los pigmentos y cómo cada uno de estos procesos ha influido en la manera en cómo nos referimos a los colores, qué significado les damos y hasta cómo los vemos. Un libro definitivo para releer de vez en cuando.

FERNANDO GRANDE-MARLASKA, ministro del Interior

Duelo, de Eduardo Halfon. Libros del Asteroide, 2017. Eduardo Halfon lleva varios libros utilizando las vivencias de su familia, judíos emigrados a Guatemala, para reflexionar sobre la memoria, la culpa y las víctimas, que son temas que en España debemos tener muy presentes. En Duelo, investiga la muerte de su tío Salomón y la entreteje con el drama de sus abuelos en Polonia en la II Guerra Mundial. El resultado nos habla de la desaparición de los seres queridos y el silencio culpable que rodea a aquellos que, al menos durante un breve momento, nos convertimos en sus supervivientes. Es un libro lleno de imágenes inolvidables, como ese lago convertido en un sarcófago alrededor del que giran los espíritus de tantos niños tristes.

EVA LOOTZ, artista

Cuatro lecturas sobre Zhuangzi. Jean-François Billeter. Traducción de Anne-Hélène Suárez Girard. Siruela, 2009. Este pequeño ensayo recoge cuatro conferencias pronunciadas en el Collège de France por Jean-François Billeter, quien propone una nueva visión de Zhuangzi, uno de los autores más importantes de la China antigua. Se suele considerar a Zhuangzi como un pensador taoísta, pero al comentar los pasajes escogidos, Billeter lo desprende de la interpretación tradicional y aboga por el cuerpo como nuestro gran maestro, una idea que trasciende el sentido anatómico para hablar de un cuerpo como suma de todas nuestras facultades.

JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, académica de Historia y de Ingeniería

La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Dirección científica de María Dolores Higueras Rodríguez. CSIC / Lunwerg Editores, 2018. Hay descubrimientos que ocurren porque se buscaba otra cosa. Colón pensaba llegar a las riquezas de Oriente y se topó con un nuevo mundo. Magallanes no iba en 1519 a dar la vuelta al mundo, sino a encontrar las islas de las especias por la ruta de Occidente. Pero halló el estrecho que une los océanos y Elcano, al volver a Sevilla, completó la circunnavegación de la Tierra. Este libro, maravillosamente ilustrado, que conmemora los 500 años de este viaje que cambió la geografía del mundo, cuenta no solo cómo se vivía y se moría en el mar, sino también lo que importa la cartografía en la política y en la economía.

NAZARIO, autor de cómic

Cómo acabar con la contracultura, de Jordi Costa. Taurus, 2018. La contracultura, cultura marginal o underground son etiquetas colocadas por los medios para ubicar a una serie de nuevos artistas rupturistas que emergieron al final del franquismo y tuvieron su época de esplendor en lo que llaman la Transición. Jordi Costa intenta hacer un estudio exhaustivo de esta época (sin desdeñar los últimos coletazos de este movimiento cultural en la actualidad) de una forma amena, lejos de lo cargante que suele resultar la lectura de los trabajos de tesis. Aparentemente, no olvida nada y cose con primor todos los datos encontrados en una extensa bibliografía para formar este divertido y didáctico patchwork.

EMILIO TUÑÓN, arquitecto

Lo pequeño es hermoso, de Ernst Friedrich Schumacher. Traducción de Óscar Margenet. Akal, 2011. A pesar de haber sido escrito hace ya 45 años, este pequeño, y muy entretenido, ensayo sigue teniendo vigencia en 2019. A lo largo del libro, el autor se manifiesta en contra de los excesos de la sociedad de consumo, y aboga por una economía más humana, que él vincula, ya en aquel momento, a lo local, a lo pequeño y a lo natural. Este planteamiento de la economía, reivindicado en la actualidad por muchas personas, supone que la ciencia, como expresión del conocimiento humano, debe ser una herramienta de la sociedad que ha de contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas y, por extensión, de su hábitat natural.

LUZ CASAL, cantante

La escala de Mohs, de Gata Cattana. Aguilar, 2019. Este libro me descubrió una voz hermosa. Son reflexiones de una mujer joven, que trascienden a su generación y que han sido hechas sobre cimientos poderosos. Su arrolladora personalidad mezcla cultura clásica con latidos adolescentes; su posicionamiento feminista y solidario, con una gran conciencia política, y todo esto expresado en estructuras directas, sencillas y libres. La música urbana ha perdido prematuramente un gran talento lleno de promesas, pero la poesía de Gata Cattana es, para mí, inmortal.

AURA GARRIDO, actriz

Esperando a mister Bojangles, de Olivier Bourdeaut. Traducción de José Antonio Soriano. Salamandra, 2017. Esperando a mister Bojangles es una de esas novelas cortas que desearías que no terminasen tan pronto. La historia de amor de unos padres que se niegan a aceptar la fealdad y tristeza del mundo y eligen la imaginación, el amor y la libertad hasta las últimas consecuencias. Contada desde la mirada limpia de su hijo, su sensibilidad y aparente ligereza, su humor y su ternura te absorben por completo. Una lectura deliciosa y surrealista donde la tragedia irrumpe llena de belleza y poesía. Como la canción que evoca.

MIGUEL DEL ARCO, autor y director teatral

Abducciones, de Pablo Remón. La Uña Rota, 2018. Pablo Remón llegó al teatro desde el cine. Cuenta que entrenó durante un verano en el que escribió una obra corta cada día, y que nunca fue tan feliz escribiendo como aquel mes en el que se levantaba a diario con la perspectiva de un nuevo comienzo y la búsqueda de un final. He visto convertidos en magníficos montajes teatrales, dirigidos por el propio Remón, las cinco obras que contiene este volumen, pero al releerlas ahora aún se hace más grande —si cabe— la sensación de que estamos ante un enorme dramaturgo. Pablo consigue una mezcla insólita entre la historia pequeña y la universal. Entre el drama y la comedia. Entre lo que te acaricia liviano para conducirte a lo más profundo. Pasen y lean.

AIXA DE LA CRUZ, escritora

Historia de España contada a las niñas. María Bastarós. Fulgencio Pimentel, 2018. Este libro no tiene nada de manual educativo ni historiográfico, pero sí que dice mucho sobre nuestra historia presente y sobre nuestro espíritu nacional. En sus páginas colisionan mundos tan alejados y característicos como el de la España del misterio de Iker Jiménez y la de los burdeles de carretera, y resuenan casos como el de las niñas de Alcàsser o el de La Manada. Pero por mucho que sus tramas entrecruzadas beban de referencias muy reales, se saldan con una justicia poética que no tiene cabida en las crónicas de no ficción, y ahí está el alivio. Todo ello en clave de thriller, es el libro perfecto para estas vacaciones.

JOAN FONTCUBERTA, fotógrafo

El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interficie. Ingrid Guardiola. Arcadia, 2019. Si la hipermodernidad, postulada por algunos pensadores franceses, desentraña las sociedades marcadas por el exceso, en El ojo y la navaja. Un ensayo sobre el mundo como interficie, Ingrid Guardiola interpreta la actual masificación de imágenes y datos como una operación al servicio de la economía liberal y del poder político, y en detrimento de la identidad y de la experiencia. Como el ojo segado por la navaja en Un perro andaluz, Guardiola nos confronta con una retahíla de afilados análisis sobre el papel de la imagen en el horizonte hiperconectado del siglo XXI. Entre el ensayo y el manifiesto, este es un libro trufado de ideas que uno no puede parar de subrayar.



GUSTAVO GIMENO, director de orquesta

Paralelismos y paradojas. Reflexiones sobre música y sociedad. Daniel Barenboim y Edward Said. Traducción de Encarna Quijada Vargas. Debate, 2011. Desconocía la existencia de este libro cuando me lo dieron hace ya algún tiempo, y desde entonces he sido yo quien lo ha regalado en diversas ocasiones… Por supuesto, es un gozo leer la conversación profunda y sensible de dos intelectuales de tal magnitud, pero el aspecto que de alguna manera me sorprendió al respecto fue el carácter holístico de sus conversaciones, de su pensamiento, percepción y análisis… Como si de una composición musical se tratase, los diversos temas tratados —música, arte en general, política, educación, religión— aparecen totalmente conectados, entrelazándose y dando una única forma a lo que sería una interesantísima y fascinante reflexión sobre el ser humano.

MERCEDES MILÁ, periodista

Los asquerosos. Santiago Lorenzo. Blackie Books, 2018. Para mí ese libro reúne muchas cosas: buena escritura, argumento inteligente, lecciones útiles para nuestra vida hoy, habilidad del protagonista y miedo. Lo he recomendado mucho. En nuestra librería (+Bernat) se ha vendido muy bien.