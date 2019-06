Aunque mi vida social sea casi inexistente y solo me dedique a la épica y dura tarea de intentar soportarme, de vez en cuando hablo con otras personas e invariablemente citan con síntomas de encantamiento y terror una serie titulada Chernobyl. Y me miran con estupor cuando respondo que no la he visto. La exhibe HBO y mi patológica incapacidad para disponer de tabletas, ordenador, smartphone,esas cosas tan sabias e imprescindibles (hasta los bebés están convencidos de ello) para vivir o sobrevivir, no me permite acceder a la indiscutible reina de las series, a la calidad como norma. Guardo con mimo esas ficciones mitológicas en formatos de DVD y Blue-ray, pero ya es un mundo en agonía. También anacrónico según los infinitos yonquis de las nuevas tecnologías.

Pero dispongo desde hace un tiempo de una televisión que asegura ser inteligente y que con frecuencia me vuelve loco. En ella veo Movistar y Netflix. Y en la programación de la primera anunciaban la última temporada de Juego de tronos, mi mayor anhelo, a partir de un determinado día de junio. Y me preparo para el gran banquete en una noche venturosa.

El primer capítulo solo es discreto. Me encanta el segundo. Gente convencida de que al día siguiente puede o va a morir, con tanto miedo como determinación, haciéndose confidencias íntimas, recordando, emborrachándose. Y la batalla del tercero es puro espectáculo. Le acusan de ser oscuro, de que no se ve nada. En mi tele sí. Ha llegado el invierno y la inacabable noche. ¿Qué esperaban los decepcionados, luminosidad? Y ya no puedo ver más capítulos. Un rótulo me informa de que a mitad de julio exhibirán los tres restantes. Y me encabrono, me siento estafado.