Hay tanta gente inquieta por cómo Google y las grandes tecnológicas les espían a través del móvil y el ordenador que descuidamos el más aterrador y clásico de los espionajes: el que practica la gente cercana a nosotros y en quienes confiamos. Una profesora de instituto de Fuerteventura está viviendo una pesadilla digna de El cuento de la criada: unos alumnos grabaron algunas clases suyas y difundieron fragmentos descontextualizados en los que llamaba a castrar a los hombres. La especie llegó a ciertos medios cavernarios, que la viralizaron, hasta que el portavoz de Vox en el parlamento andaluz exigió responsabilidades por ese “adoctrinamiento” (sic) feminista tan atroz. La profesora, casualmente, es concejala del PSOE en la capital de Fuerteventura, así que el lío político está más que servido.

Aurelia Vera, que así se llama la profesora, se ha defendido explicando que la clase en cuestión trataba precisamente de El cuento de la criada (no sabemos si el libro o la serie) y estaba proponiendo un ejercicio contrafactual: ¿qué pasaría si en la trama de la serie (o del libro) fueran las mujeres quienes sometieran a los hombres? Si esto es así -y yo le tomaría la palabra, porque parece la explicación más sencilla: no veo a ningún profesor que proponga lo de la castración; o tal vez a uno muy harto de sus alumnos, y más como deseo que como propósito: ¿qué docente no ha fantaseado con arrojar por la ventana a toda su clase en un día de hormonas revueltas?-, lo terrorífico de este cuento es que haya estudiantes de quince años que decidan grabar a su profesora, descontextualizar con maña sus frases y tratar de hundirle la vida.

Tan preocupados estamos por que Alexa nos escuche para vendernos cremas cosméticas cuando nos quejamos de las arrugas que perdemos de vista que el demonio siempre tiene forma humana.